Atbild iedzīvotāji. Kam pašreizējo kara draudu dēļ būtu jāapgūst militārās zināšanas un aizsardzības pamati?

Kristaps, būvdarbu vadītājs

Es domāju, ka apmācības vajadzētu iziet visiem, bet tālāk jau tā ir katra paša brīvprātīga izvēle, kā šīs zināšanas pielietot praktiski. Tas ir vajadzīgs ikvienam pašam, tas ir labi, ja cilvēki ir sagatavoti, apmācīti un viņiem ir zināšanas par aizsardzības pamatiem.

Toms, treneris

Tai ir jābūt brīvai izvēlei, jo nevar cilvēkus piespiest apgūt militārās prasmes. Domāju, ka šajā situācijā tas tikai vēl vairāk cilvēkos radītu stresu un satraukumu, ja tas būtu obligāti. Taču, ja cilvēks ir izlēmis cīnīties par savu zemi, tad ir jādodas uz apmācībām un paktiskajām nodarbībām.

Rolands, autovadītājs

Visiem vajadzētu apgūt militārās zināšanas, bet līdz noteiktam vecumam. Manuprāt, piemērots vecuma slieksnis būtu 30 gadi. Ja līdz tam laikam nav apgūti aizsardzības pamati, tad vecākiem cilvēkiem gan to nevajadzētu. Tas ir tāpēc, ka cilvēkiem ir jābūt praktiski noderīgiem, kaut vai armijas rezervistos.

Kristaps, autovadītājs

Vajadzētu apgūt visiem. Man, piemēram, skolā neko tādu nemācīja, bet manai meitai 3. vai 4. klasē jau sāksies militārā mācība. Un es esmu tikai par to, lai viņa to apgūtu, jo, pirmkārt, tur noteikti iemācīs daudz labu lietu, piemēram, patriotismu pret valsti, otrkārt, viņa noteikti iegūs arī zināšanas par to, kā praktiski aizstāvēties, ko darīt, kā rīkoties krīzes situācijā. Nebūs jāprasa mammai un tētim.