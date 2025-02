Atbild iedzīvotāji. Kam vēl būtu nepieciešams uzcelt pieminekli Ogrē?

RAIVIS, brīvmākslinieks

Spilgti atceros ainavista Vilhelma Purvīša darbu izstādi Ogres stacijas tunelī. Cik zinu, viņš ir saistīts ar Ogri (Vilhelms Purvītis ir dzimis Ogres novada Taurupes pagastā, – red.). Domāju, ka viņam vajadzētu pieminekli uzcelt.

ARNOLDS, pensionārs

Grūti pateikt, to vajadzētu pamatīgāk apdomāt. Varbūt vajadzētu kādu iedzīvotāju aptauju sarīkot ar laikraksta starpniecību, lai cilvēki izsaka savas domas par to, kādiem notikumiem un personībām vajadzētu celt pieminekļus un ierīkot piemiņas vietas.

INESE, auklē mazmeitiņas

Es ļoti priecājos, ka pie mums top Neatkarības laukums. Tā būs vēl viena ļoti skaista vieta Ogrē. Jau tagad katru vakaru priecājos par skaisto ēku. Es domāju, ka tas arī ir galvenais – lai cilvēkiem patiktu, lai būtu vairāk sakoptu un skaistu vietu.

AINA, skolotāja

To vajadzētu kārtīgi izsvērt, taču, ja mēs kaut ko veidotu no jauna, tam būtu jābūt saistītam ar Ogres pirmsākumiem, vēsturi. Es dzīvoju Ogrē kopš 1971.gada, un arī tad te bija daudz kā skaista, kaut arī okupācijas režīmā. Pilsēta jau nerodas vienā dienā, tā ir ilgstoši uzturēta un kopta, un par to arī cilvēkiem būtu svarīgi atcerēties.