|
Sandris, nodarbojas ar kravu pārvadājumiem
Vēlēšanās neesmu piedalījies kādus 30 gadus, nebija intereses. Varbūt šoreiz aiziešu nobalsot par Šleseru. Man patīk tas, ko viņš runā. Mani uztrauc ceļu infrastruktūra. Ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi kopš neatkarības atjaunošanas, visas Baltijas valstis sāka no viena atskaites punkta, bet paskatieties, kur esam mēs! Acīmredzot mazāk jāzog! Lai uzticība partijām pieaugtu, vajadzīgi reāli darbi. Cilvēkiem jāredz, ka dzīve kļūst labāka. Pietiek pabraukt ārpus Rīgas, lai redzētu, ka daudzviet cilvēki joprojām dzīvo kā 17. gadsimtā! Piemēram, nes ūdeni no akas. Tas tikai parāda, ka Latvijā joprojām trūkst spēcīgas vidusšķiras.
|
Maija, pensionāre
Esmu tajos gados, kad vairāk dzīvoju pati sev un par politiku cenšos nedomāt. Mani satrauc notikumi Ukrainā un arī tas, kas notiek pie mums. Cilvēki partijām neuzticas, jo politiķi bieži runā vienu, bet dara pavisam ko citu. Vajadzīgi reāli darbi, ne tikai solījumi! Man vissvarīgākais ir miers un stabilitāte, un mieru var kaut cik saglabāt, ja par politiku nedomā.
|
Jānis, pensionārs
Deputātam vajadzētu saņemt vienu algu un strādāt cilvēku labā, nevis sēdēt septiņos amatos un pelnīt no visām pusēm. Pats esmu bijis vadošā amatā – ar vienu algu var iztikt. Ja cilvēks izdara noziegumu, viņam jāatbild, bet te pazūd miljoni, un neviens neatbild. Tas tikai grauj uzticību. Ja iešu uz vēlēšanām, par vecajām partijām noteikti nebalsošu, drīzāk par jaunajiem. Man svarīga ir saimnieciska pieeja. Mūsu ceļi ir katastrofālā stāvoklī, katru gadu jāremontē mašīna! Abas meitas dzīvo ārpus Latvijas. Gribētu, lai viņas varētu atgriezties Latvijā, bet, lai tas notiktu, valstī daudz kam ir jāmainās.
|
Dainis, strādā kokapstrādē
Politiskajām partijām uzticos tikai daļēji, jo darbos tās bieži ir pierādījušas pretējo. Vēlēšanās piedalos un sekoju līdzi tam, ko politiķi izdara. Ceru, ka Kulbergs ieviesīs lielāku kārtību – viņam ir mugurkauls un skaidra runa. Lai uzticība pieaugtu, jāsamazina birokrātija un politiķiem godprātīgi jādara savs darbs. Kamēr neviens neatbildēs par savām kļūdām, nekas nemainīsies. Man vissvarīgākie ir ceļi – bez tiem nebūs attīstības. Kangaru ceļa sakārtošana gadiem tiek atlikta, lai gan tas ir galvenais ceļš no Suntažiem uz Rīgu. Gribētos arī mazāk partiju un ministriju – tad, iespējams, viņiem būtu vieglāk vienoties savā starpā un vairāk arī izdarīt.
Pirmdiena, 20. jūlijs, 2026 08:22
Atbild iedzīvotāji. Kāpēc cilvēki neuzticas politiskajām partijām, un kas būtu jādara, lai šo uzticēšanos vairotu?
Politiskā uzticēšanās Latvijā ir izteikti zemā līmenī, it sevišķi politiskās pārstāvniecības institūcijām – Saeimai, politiķiem un partijām. Īpaši skeptiska ir attieksme pret politiskajām partijām. Kāpēc tā, un vai tur kaut kas ir labojams?