Ritvars, strādā aizsardzības jomā
Vēstures liecības vajag saglabāt. Tās ir mūsu vērtības, mūsu kultūras mantojums. Es pats apmeklēju vēsturiskas vietas, jo mani tas interesē. Svarīgi, lai arī tūristi apmeklē un redz.
Artūrs, strādā labiekārtošanas jomā
Viss vēsturiskais ir vajadzīgs jaunajai paaudzei, lai parādītu, kas bijis pirms mums. Šobrīd priekšplānā ir būvniecība, vēsture bieži paliek otrajā plānā. Izglītības jomā to arī var redzēt. Paskatieties, cik studentu stājas augstskolā arhitektos un cik – restauratoros! Pēdējo ir ļoti maz.
Vēsma, strādā pedagoģijā
Vēstures liecības ir svarīgi saglabāt, lai bērni redz un zina, kas šeit kādreiz ir bijis, kā izskatījies. Visu vēsturisko var apspēlēt ar mūsdienīgo. Un nemaz nevajag ieguldīt lielu naudu, lai tādas vietas labiekārtotu un citiem tās būtu interesantas.
Maija, strādā publiskās pārvaldes jomā
Vēstures liecības vajag saglabāt tāpēc, lai nākamās paaudzes ar tām varētu iepazīties, redzētu, kā bija. Mēs ar ģimeni mēdzam apmeklēt vēsturiskas vietas. Tuvākajā apkārtnē ir Lielvārdes pilsdrupas, uz kurām šad tad aizejam. Tiesa, tur bērniem vairāk patīk kāpelēt un skraidīt.
Pirmdiena, 27. aprīlis, 2026 08:30
Atbild iedzīvotāji. Kāpēc ir svarīgi saglabāt vēstures liecības?
Latvijā pieminekļi, piemiņas vietas un muzeji nav tikai klusējoši objekti – tie ir stāsti par mums pašiem. Tajos glabājas cilvēku likteņi, svarīgi notikumi un pieredze, kas citādi ar laiku vienkārši izplēnētu. Tieši tur var redzēt un sajust, nevis tikai izlasīt mācību grāmatā, kā dzīvojuši cilvēki pirms mums.