Atbild iedzīvotāji. Kāpēc, jūsuprāt, Latvijā arvien vairāk cilvēku izvēlas dzīvi bez bērniem?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Kāpēc, jūsuprāt, Latvijā arvien vairāk cilvēku izvēlas dzīvi bez bērniem?

Liene Ozola

2024.gadā Latvijā 73,3% mājsaimniecībās nebija bērnu: 38,6% ir vienas personas mājsaimniecības, 17,8% gadījumu mājsaimniecība ir pāris bez bērniem, bet 16,9% gadījumu tās ir cita veida mājsaimniecības bez bērniem. Apmēram katrā ceturtajā mājsaimniecībā Latvijā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai bērns līdz 24 gadu vecumam, kas turpina mācības.

Valentīna, pensionāre

Ziniet, ar bērniem nav tik vienkārši. Es pati esmu izaudzinājusi audžudēlu un trīs meitas, bet ar vienu no meitām man nav kontakta jau kopš viņas astoņpadsmit gadu vecuma. Šobrīd viņai ir sešdesmit viens gads, bet mēs joprojām nekontaktējamies. Tāpat šobrīd daudzi jaunieši pīpē un dara tādas lietas, ka vecākiem ir jākaunas. Zinu, ka daudzi bērni piedzimst ar grūti ārstējamām slimībām, un tas vecākiem ir jānes visa mūža garumā.

Agnese, auklīte

Man šķiet, ka jaunie cilvēki baidās no atbildības un izvēlas labāk paši veidot karjeru, bet bērns dzīvi mainīs, nevarēs vairs tik brīvi ceļot, arī izvēlēties darbu ārpus Latvijas vairs nebūs tik vienkārši. Domāju, ka to ietekmē arī nedrošība pasaulē, jo netālu no mums notiek karš un nevar zināt, kas notiks arī pie mums, Latvijā. 

Anete, auklē dvīņus

Situācija pasaulē. Pirmkārt jau nedrošība par nākotni – tas cilvēkus uztrauc, domājot par ģimenes pieaugumu. Arī sociālā nodrošināšana ir svarīga. Es negribētu teikt un domāt, ka cilvēki rada bērniņus tikai naudas pēc, bet tas noteikti ir svarīgi, lai ģimenē izšķirtos par trešo un ceturto bērniņu.

Dita, juriste

Varbūt neskaidrība par nākotni, jo bērns – tā ir liela atbildība. Cilvēki vienmēr grib, lai būtu labāka finansiālā situācija pirms bērna nākšanas pasulē, bet bērns ir jārada tad, kad fiziski to var, nevis tad, kad ir lielāka māja vai labāka mašīna, jo pēc tam var izrādīties, ka tai mašīnai un visam citam nav bijis jēgas. 

