OJĀRS, invalīds
Ugunsgrēki ir notikuši vienmēr un notiks arī turpmāk, un tie var skart ikvienu no mums jebkurā brīdī. Tā ir dažādu apstākļu sakritība, tāpēc nevar pilnīgi noteikti apgalvot, ka kāds vienmēr ir vainīgs, ja vien tā nav tīša dedzināšana. Bieži vien tas ir dažādu nejaušību kopums, kas izraisa ugunsgrēkus, līdzīgi kā ceļu satiksmes negadījumus, kas notiek katru dienu.
VITĀLIJS, celtnieks
Šādos traģiskos notikumos noteikti būtu jāpārbauda, kāpēc tie ir notikuši. Domāju, ka lielā mērā tas ir atkarīgs no nama apsaimniekotāja un nama vecākā vērības un uzmanības. Svarīgi ir saprast, vai tiek sekots līdzi iedzīvotāju sūdzībām un vajadzībām, vai ēku ekspluatācijā tiek savlaicīgi novērsti visi trūkumi.
LĪGA, pārdevēja
Manuprāt, var izdalīt trīs galvenos iemeslus, kāpēc notiek ugunsgrēki ar traģiskām sekām. Pirmkārt, ja ēkā ir malkas apkure, ugunsnelaimes cēlonis visbiežāk ir neiztīrīts skurstenis. Otrkārt, ļoti bieži ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir neatbilstoša vai bojāta elektroinstalācija. Visbeidzot – nevar izslēgt arī cilvēcisko faktoru, jo cilvēki reizēm neizvērtē atklātas liesmas bīstamību vai neievēro elementārus ugunsdrošības noteikumus.
LIDIJA, pensionāre
Vislielākā atbildība būtu jāuzņemas namu cēlājiem, kam ir jānodrošina, lai tiktu izmantoti laikmetam un tehniskajām prasībām atbilstoši materiāli. Īpaši svarīgi ir tas, lai ēkās nebūtu novecojušu gāzes vadu un cauruļu. Manuprāt, daudzas ēkas, kas būvētas padomju laikā, mūsdienās zināmā mērā ir kļuvušas nedrošas.