Otrdiena, 20.01.2026 18:01
Aļģirds, Alģis, Oļģerts, Orests
Otrdiena, 20.01.2026 18:01
Aļģirds, Alģis, Oļģerts, Orests
Otrdiena, 20. janvāris, 2026 17:09

Atbild iedzīvotāji. Kāpēc, jūsuprāt, notiek traģiskas ugunsnelaimes?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Kāpēc, jūsuprāt, notiek traģiskas ugunsnelaimes?
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Otrdiena, 20. janvāris, 2026 17:09

Atbild iedzīvotāji. Kāpēc, jūsuprāt, notiek traģiskas ugunsnelaimes?

Liene Ozola

Laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" vaicāja iedzīvotājiem, kāpēc, viņuprāt notiek traģiskas ugunsnelaimes.
Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, šī gada pirmajās 18 dienās ugunsgrēkos gājuši bojā deviņi cilvēki, cietuši 36, bet izglābti 78 cilvēki.

OJĀRS, invalīds

Ugunsgrēki ir notikuši vienmēr un notiks arī turpmāk, un tie var skart ikvienu no mums jebkurā brīdī. Tā ir dažādu apstākļu sakritība, tāpēc nevar pilnīgi noteikti apgalvot, ka kāds vienmēr ir vainīgs, ja vien tā nav tīša dedzināšana. Bieži vien tas ir dažādu nejaušību kopums, kas izraisa ugunsgrēkus, līdzīgi kā ceļu satiksmes negadījumus, kas notiek katru dienu.

Apt20_01_ojrs_-_Copy.jpg

VITĀLIJS, celtnieks

Šādos traģiskos notikumos noteikti būtu jāpārbauda, kāpēc tie ir notikuši. Domāju, ka lielā mērā tas ir atkarīgs no nama apsaimniekotāja un nama vecākā vērības un uzmanības. Svarīgi ir saprast, vai tiek sekots līdzi iedzīvotāju sūdzībām un vajadzībām, vai ēku ekspluatācijā tiek savlaicīgi novērsti visi trūkumi.

Apt20_02_vitlijs_-_Copy.jpg

LĪGA, pārdevēja

Manuprāt, var izdalīt trīs galvenos iemeslus, kāpēc notiek ugunsgrēki ar traģiskām sekām. Pirmkārt, ja ēkā ir malkas apkure, ugunsnelaimes cēlonis visbiežāk ir neiztīrīts skurstenis. Otrkārt, ļoti bieži ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir neatbilstoša vai bojāta elektroinstalācija. Visbeidzot – nevar izslēgt arī cilvēcisko faktoru, jo cilvēki reizēm neizvērtē atklātas liesmas bīstamību vai neievēro elementārus ugunsdrošības noteikumus.

Apt20_03_lga_-_Copy.jpg

LIDIJA, pensionāre

Vislielākā atbildība būtu jāuzņemas namu cēlājiem, kam ir jānodrošina, lai tiktu izmantoti laikmetam un tehniskajām prasībām atbilstoši materiāli. Īpaši svarīgi ir tas, lai ēkās nebūtu novecojušu gāzes vadu un cauruļu. Manuprāt, daudzas ēkas, kas būvētas padomju laikā, mūsdienās zināmā mērā ir kļuvušas nedrošas.

Apt20_04_lidija_-_Copy.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?