Atbild iedzīvotāji. Kāpēc Latvijā pārtika ir dārgāka nekā citās Eiropas Savienības valstīs?

Alvis, mehāniķis
Tāpēc, ka mums vajag daudz cilvēku pabarot, tos, kas sēž augšā. Valsts pārvaldē ir liela komanda, un tie visi ir jāpabaro. Ja, piemēram, Dānijā valsts institūcijā strādā desmit cilvēku, mums tā vietā būs simt darbinieku. Mums ir lielāka cena precēm, tostarp pārtikai, jo jābaro lielā “ģimene”.
Andris, pensionārs
Jā, piekrītu, ka pārtikas produkti pie mums ir dārgāki nekā citviet, bet kāpēc tas tā ir – to ir ļoti grūti pateikt. Varbūt tā ir nepreiza valsts politika, varbūt tas ir vājas konkurences dēļ, bet varbūt tam ir vēl kādi citi iemesli.
Gunta, strādā birojā
Nedomāju, ka tam ir viens konkrēts izskaidrojums. Tas ir vairāku apstākļu kopums – sākot ar valsts nodokļu politiku, tālāk uzņēmēju eksportēt spēju jeb drīzāk tās nespēju, kā arī laika apstākļiem, kuru dēļ varam novākt tikai vienu ražu gadā, turklāt ļoti mainīgos apstākļos. Bet vissvarīgākais būtu valstij atbalstīt savus vietējos uzņēmējus.
Aija, pedagoģe
Domāju, ka visbūtiskākais cenu celšanas iemesls ir vēlme nopelnīt. Turklāt pelnīt nesamērīgi ar darba algu un ienākumu līmeni valstī. Uzskatu, ka lielākie pelnītāji ir veikali un pārdevēji, nevis ražotāji. No viņiem prece tiek iepirkta par saprātīgu cenu.