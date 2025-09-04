Atbild iedzīvotāji. Kāpēc vecāki mēdz būt vardarbīgi pret bērniem? Kā to novērst?

LĪGA, strādā pašvaldībā
Varbūt daudzi cilvēki nav gatavi kļūt par vecākiem. Tā diemžēl ir, ka nevar savaldīt savas emocijas un tās izgāž pār mazākiem, kuri nespēj neko pretī izdarīt. Domāju, ka tādiem vacēkiem būtu vajadzīga psihologa palīdzība, tāpat sociālā dienesta uzraudzība, bet, ja tas nelīdz, tad bērniem labāk būtu augt audžuģimenē vai citviet.
LAURA, pirmsskolas pedagoģe
Es nezinu, kāpēc tā notiek. Tā nevajadzētu būt. Pret savām atvasēm ir jābūt saudzīgiem. Šobrīd to bērniņu ir tik maz! Mums arī dažās bērnudārza grupiņās šobrīd vēl ir brīvas vietas, tāpēc katrs bērniņš ir ļoti jāsaudzē. Domāju, ka vardarbība pret bērniem rodas tāpēc, ka ir kaut kādas problēmas ģimenē, attiecībās, spiedīgi apstākļi, tāpēc vecāki savas emocijas izliek pret nevainīgām dzīvībiņām.
DANA, strādā skaistumkopšanas salonā
Tādiem vecākiem es ieteiktu nervu zāles padzert! Domāju, ka viens no iemesliem ir nezināšana par to, kā bērni ir jāaudzina, un neizpratne par to, ka bērniem ir jādod mīlestība. Viņi mācās no mūsu piemēriem un tāpat darīs savā ģimenē. Bērni ļoti labi jūt mūsu stresu un kļūst niķīgi, tāpēc vecākiem savas emocijas ir jāmācās savaldīt.
SVETLANA, pensionāre
Viss ir atkarīgs no atmosfēras ģimenē. Kā paši vecāki ir audzināti, tā viņi audzinās savus bērnus. Skola tur neko nevar padarīt, jo pedagogs tikai izglīto bērnus, bet visa audzināšana notiek ģimenē. Domāju, ka vecākiem būtu vairāk jāiedziļinās bērnu nodarbēs, vairāk par viņiem jāinteresējas un jābūt kontaktā ar bērniem. Tas daudz ko atrisinātu.