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Džonijs, apkures un santehnikas sistēmu montieris
Daudzi mani radinieki un paziņas dzīvo ārzemēs, jo tur vieglāk atrast darbu un atalgojums ir lielāks. Šeit ar algu paaugstināšanu vien nepietiks. Domāju, svarīgi ir radīt cilvēkiem iespēju vieglāk iegādāties mājokli vai zemi, saņemt izdevīgus kredītus. Daudzi no maniem paziņām pēc vairākiem gadiem ārzemēs tomēr vēlas atgriezties – tur nopelna, īsteno savus plānus, bet dzīvot grib Latvijā. Ja šeit būs vieglāk tikt pie savas dzīvesvietas, atgriezīsies vēl vairāk cilvēku.
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Vija, skolotāja
Daudzi jaunieši pēc vidusskolas dodas prom, jo viņiem šķiet, ka ārzemēs būs labāk. Tur viņi iedzīvojas, izveido ģimenes, bērni sāk iet skolā, un tad atgriezties kļūst daudz grūtāk. Zinu arī cilvēkus, kuri gribētu atgriezties, taču tas prasa piepūli – bērniem jāiemāca latviešu valoda, jāatrod darbs un dzīvesvieta. Domāju, valstij vajadzētu vairāk palīdzēt jaunajiem speciālistiem pēc augstskolas – ar pieejamiem īres dzīvokļiem un atbalsta programmām. Īpaši svarīgi būtu lētāki īres mājokļi pašvaldībās. Mums vajag cilvēkus atpakaļ, jo dzimstība strauji samazinās.
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Juris, strādā vides jomā
Cilvēki aizbrauc, jo pasaule ir atvērta un gribas meklēt jaunas iespējas. Arī es sešus gadus nodzīvoju Amerikā – devos mācīties un meklēt savu laimi. Tur sapratu, ka bieži tiek pārdota cerība uz veiksmīgu nākotni, kas lielākoties nepiepildās. Atgriezos Latvijā 2000. gadā ar augstāko izglītību un labām angļu valodas zināšanām. Domāju, ka īpaši nevajag censties cilvēkus pierunāt atgriezties. Ja cilvēks patiešām gribēs dzīvot Latvijā, viņš atgriezīsies.
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Kristīne, skolotāja
Manā paziņu lokā lielākoties jaunieši ir devušies uz ārzemēm mācīties vai pastrādāt ar domu atgriezties. Ceru, ka viņi atvedīs mājās iegūtās zināšanas un pieredzi. Domāju, valstij būtu vairāk jāmācās no kaimiņiem, piemēram, Igaunijas vai Somijas, kur jūtama droša un atbalstoša vide. Protams, svarīgi ir sakārtot nodokļu sistēmu, palielināt algas un atbalstu ģimenēm, taču tikpat svarīgi ir tas, kādi esam mēs paši. Ja vide būs atvērtāka, draudzīgāka un pozitīvāka, cilvēkiem būs lielāka vēlme atgriezties.
Otrdiena, 28. jūlijs, 2026 18:28
Atbild iedzīvotāji. Kas mudinātu ārzemēs dzīvojošos tautiešus atgriezties Latvijā?
Atgriešanās dzimtenē ir nozīmīgs lēmums, kas saistīts ne vien ar emocionāliem apsvērumiem, bet arī daudziem praktiskiem jautājumiem. Darba un mājokļa meklēšana, bērnu izglītības iespējas, nodokļu un sociālās drošības jautājumi – tie ir tikai daži no tematiem, par kuriem nepieciešama uzticama un savlaicīga informācija.