Tuvojoties jaunajam 2026. gadam, vaicājām iedzīvotājiem, kas šogad ir bijis viņu svarīgākais, atmiņās paliekošākais notikums.

VALĒRIJS, celtnieks

Esmu kļuvis par gadu vecāks [smagi nopūšas – L.O.], bet, runājot par politiku, neko labu nevaru pateikt. Normālam civēkam viss notiekošais nav saprotams. Valdība it kā dzīvo pati uz sava viļņa, atrauti no tautas. Skumdina arī grūti pieejamā medicīna. Bet lasītājiem jaunajā gadā novēlu visu to labāko, lai nebūtu sliktu situāciju, un daudz prieka ikdienā.

Apt30_01__valrijs_-_Copy.jpg

INĀRA, pensionāre

Man ikdiena rit bez īpašiem notikumiem. Mani priecē satikšanās rokdarbu pulciņā katru trešdienas vakaru. Šogad mums bija īpaši jauks kopīgs pasākums Ropažos, kur tikāmies astoņu pulciņu dalībnieces. Taču, runājot par notikumiem valstī, viss šķiet briesmīgi – apkārt ir karš, un mēs bruņojamies. Tāpat nepatīkami, ka nevaru saņemt medicīniskos pakalpojumus, lai gan man tie pienāktos.

Apt30_02_inra_-_Copy.jpg

JEVGĒNIJA, pensionāre

Visvairāk man atmiņā ir palikusi izmisīgā cīņa ar Spānijas kailgliemežiem. To bija tik daudz, un es tik daudz pūļu un naudas ieguldīju, tos apkarojot! Bet, par politiku runājot, tur viss ir vieni vienīgi meli – apsola vienu, bet dara otru. Lai viņi vārās paši savā katlā, bet pensionāriem nākas kaut kā izdzīvot.

Apt30_03_jevgnija_-_Copy.jpg

JĀNIS, sētnieks

Šis gads paliks atmiņā ar laikapstākļiem, kad nevarējām īsti vasaru izbaudīt. Arī tagad ne īsti rudens, ne ziema. Bet citādi gadam nav ne vainas. Ja vēl beigtos politiskās nesaskaņas pasaulē, tad būtu pavisam labi. Tramps, Putins – viens par otru labāks, un jēgas nekādas. Katram savas ambīcijas, abi iedomājas, ka ir lieli un vareni, bet cilvēcības nekādas.

Apt30_04_jnis_-_Copy.jpg

