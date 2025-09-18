Ceturtdiena, 18.09.2025 21:56
Atbild iedzīvotāji. Kas varētu veicināt jaunu cilvēku vēlmi veidot ģimeni?

Foto: pexels.com/Liene Ozola
Nedēļas nogalē svinējām Tēva dienu. Ar saukli "Lepns, ka esmu tētis!" jau divpadsmito gadu notika Tēva dienas gājiens un festivāls, lai godinātu tēvus, stiprinātu ģimenes saites un atgādinātu par tēva nozīmīgo lomu bērna dzīvē. Šis ir viens no gada sirsnīgākajiem notikumiem. Pēc gājiena 100 tēti, kuriem ir vieta koka iestādīšanai, dāvanā saņēma ozola stādu – tēva spēka simbolu.

INĀRA, pensionāre

Man tikko viena no mazmeitām apprecējās. Kāzas nosvinējām, un esmu priecīga. Otra mazmeita Anglijā dzīvo kopā ar angli, un viņi nav precējušies. Lai veicinātu ģimenes veidošanu, bankām būtu jābūt pretimnākošākām jaunajām ģimenēm kredītu došanā, jo kredīti ir ļoti dārgi un jaunajiem tik daudz naudiņas nav.

Apt16_01_inara.jpg

ANITA, pensionāre

Es domāju, vispirms jābūt darbam, kā arī atbalstam dzīvokļa iegādei. Maniem bērniem, piemēram, ir viena un divas meitiņas, un viņi ir spiesti dzīvot pilsētā, jo tur ir darbs, lai gan es pati esmu no laukiem.

Apt16_02_anita.jpg

KASPARS, bruģētājs

Man pašam ir divas meitas, bet, domāju, kopumā mainīties viss var tikai tad, kad mums būs cita valdība. Mēs redzam, kas šobrīd notiek – gan ekonomiski, gan izglītībā. Turklāt šī valdība galīgi nav tā, kas atbalstītu jaunās ģimenes.

Apt16_03_kaspars.jpg

IĻJA, kultūras centra saimniecisko darbu vadītājs

Ir nepieciešama stabilitāte un labklājība un lai jaunajiem cilvēkiem būtu iespēja gūt labus ienākumus, – sākot jau ar labu izglītību, darba iespējām un beidzot ar mājokļa pieejamību.

Apt16_04_ilja.jpg

