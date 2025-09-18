Atbild iedzīvotāji. Kas varētu veicināt jaunu cilvēku vēlmi veidot ģimeni?

INĀRA, pensionāre
Man tikko viena no mazmeitām apprecējās. Kāzas nosvinējām, un esmu priecīga. Otra mazmeita Anglijā dzīvo kopā ar angli, un viņi nav precējušies. Lai veicinātu ģimenes veidošanu, bankām būtu jābūt pretimnākošākām jaunajām ģimenēm kredītu došanā, jo kredīti ir ļoti dārgi un jaunajiem tik daudz naudiņas nav.
ANITA, pensionāre
Es domāju, vispirms jābūt darbam, kā arī atbalstam dzīvokļa iegādei. Maniem bērniem, piemēram, ir viena un divas meitiņas, un viņi ir spiesti dzīvot pilsētā, jo tur ir darbs, lai gan es pati esmu no laukiem.
KASPARS, bruģētājs
Man pašam ir divas meitas, bet, domāju, kopumā mainīties viss var tikai tad, kad mums būs cita valdība. Mēs redzam, kas šobrīd notiek – gan ekonomiski, gan izglītībā. Turklāt šī valdība galīgi nav tā, kas atbalstītu jaunās ģimenes.
IĻJA, kultūras centra saimniecisko darbu vadītājs
Ir nepieciešama stabilitāte un labklājība un lai jaunajiem cilvēkiem būtu iespēja gūt labus ienākumus, – sākot jau ar labu izglītību, darba iespējām un beidzot ar mājokļa pieejamību.