Atbild iedzīvotāji. Ko darīt ar mazajām lauku skolām? Slēgt? Dāsnāk subsidēt?

Atbild iedzīvotāji. Ko darīt ar mazajām lauku skolām? Slēgt? Dāsnāk subsidēt?
Gribējām uzzināt iedzīvotāju viedokli par vienu no Latvijas izglītības sistēmas sāpīgākajiem jautājumiem – mazo lauku skolu likteni.

Agris, strādā NMPD

Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un laikam tādas vienas pareizās atbildes tam nav. No vienas puses – jā, izmaksas, protams, pieaug, un katra bērna izglītība kļūst dārgāka, bet, no otras puses – ja skolu slēdz, tas atkal rada lielas problēmas vecākiem un bērniem, lai nokļūtu līdz lielajai skolai.

Ivars, elektriķis

Varbūt tomēr vajadzētu paturēt mazās skolas, jo galvenais iemesls ir attālums, kas bērniem jāmēro līdz lielajai centra skolai. Īpaši mazajās klasītēs nevajadzētu bērnus atstāt bez uzraudzības, lai viņi neblandītos apkārt. Savukārt lielajiem bērniem attālums līdz skolai var būt izšķirošs, lai viņi vispār turpinātu mācīties.

Lienīte, menedžere

Skolas vajag saglabāt, jo ir jādomā par bērniem. Viņiem ir ļoti grūti, ja skola ir tālu. Skolēns, īpaši mazais, jau ir noguris, līdz viņš nokļūst skolā. Arī atpakaļceļš prasa daudz laika un enerģijas. Galu galā bērni vairs nav spējīgi pēc tik nogurdinošas dienas mācīties un kvalitatīvi apgūt mācību vielu.

Zaiga, tirdzniecības pārstāve

Mūsu ģimenē tā ir ļoti sāpīga problēma, jo puikam uz skolu ir jābrauc ar autobusu, kas atiet pulksten 6.25, pēc tam veselu stundu jāgaida skolā līdz stundu sākumam. Tas pats ir atpakaļceļā – autobuss kursē tikai pulksten 18.20, līdz tam viņš vienkārši ir spiests skolā gaidīt līdz tā atiešanai. Kad mazā māsa sāks mācīties, vispār nezinu, kā varēsim to sabalansēt. Būs jāalgo aukle, kas sagaida pēc skolas.

