Svētdiena, 31. maijs, 2026 19:59

Atbild iedzīvotāji. Ko darīt ar nelegālajiem imigrantiem?

Liene Ozola
Foto: Liene Ozola / Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Ogres novada pašvaldības policija
Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija, izvērtējot imigrācijas regulējumu un izpildinstitūciju darbu, secinājusi, ka Latvijā nepieciešamas plašas izmaiņas migrācijas kontrolē, tostarp stingrāki noteikumi trešo valstu pilsoņu ieceļošanai, kvotas un efektīvāka uzraudzība, izriet no komisijas gala ziņojuma.

Kā viens no būtiskākajiem riskiem izcelta studentu sistēma. Tāpat komisija identificējusi riskus digitālajās nodarbinātības platformās, piemēram, kurjerdienestu sektorā. Starp galvenajiem priekšlikumiem izcelta nepieciešamība ieviest kvotas trešo valstu pilsoņu skaitam, kuri var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas.

Edijs, strādā būvniecībā

Viņu mērķis ir tikt uz citām valstīm, kur labāka dzīve. Citur Eiropā pieaug izvarošanu un laupīšanu skaits viņu dēļ. Liela daļa šo cilvēku nav tā labākā sabiedrības daļa. Manā darbavietā strādā legālie imigranti, daudzi pēc pāris mēnešiem aizmūk uz citām valstīm. Jāskatās, ar kādiem mērķiem viņi nonāk šeit, – tiem, kas grib strādāt un pierāda sevi, vēl var dot iespēju.

Nelda, strādā valsts iestādē

Pret viņiem esmu noskaņota negatīvi. Starp viņiem ir daudz jaunu vīriešu, kuri apdraud sieviešu drošību ielās. Jāsūta viņi atpakaļ. Rīgā uz ielas aziātu tipa vīriešus bieži redzu, viņi pārvietojas baros, nav patīkami. Domāju, ka viņi brauc uz Eiropu veidot savas kopienas, savas ģimenes, ienāk ar savām tradīcijām un mūsu kultūru ignorē.

Nora, strādā izglītībā un uzņēmējdarbībā

Duāls jautājums. Nedrīkstam pazaudēt cilvēciskumu, jo vienmēr ir jautājums – kāpēc viņš ir bēdzis, ar kādiem nolūkiem. Jābūt izpētes procesam, un tas ir vissarežģītāk. Jāņem vērā arī valsts ekonomiskā un fiziskā kapacitāte. Domāju, ka nevajadzētu visus mest pār vienu kārti. Arī mums vēsturē ir bijuši brīži, kad bija jāmūk no savas valsts... Protams, lielākajai daļai no viņiem Latvija nav galamērķis, viņiem vajag tālāk Eiropā tikt.

Māris, auto rezerves daļu tirdzniecības speciālists

Te viņiem nav ko darīt! Sakārtojiet papīrus, brauciet strādāt – viss kārtībā, man nav pretenziju! Uzņemot legālos imigrantus, vienmēr pastāv risks, jo viņiem ir atšķirīga kultūra, uzskati. Mana māsa ir precējusies ar ēģiptieti, viss kārtībā ar viņu. Viss atkarīgs no cilvēka. Ir jāizvērtē viņi. Vācijā, Anglijā, Zviedrijā patvēruma meklētāji sākumā bieži uzdodas par elektriķiem, ārstiem un vēl nezin ko, bet īstenībā ir pabiras – zog, nogalina, izvaro. Tāpēc arī māsa pārcēlās uz Kairu Ēģiptē no Londonas. Viens no iemesliem – tur ir daudz imigrantu un vairs nav tik droši.
