Lienīte, auklē bērniņu
Viņam ir daudz man mīļu dziesmu. Viņš ir mākslinieks ar lielo burtu, un Latvijā ikviens viņu zina. Bez Maestro nav iespējama neviena jaunā talanta attīstība. Viņam ir īpašas spējas ieraudzīt jaunās zvaigznes, viņš iegulda savu darbu jaunajos talantos, lai tie varētu spīdēt kā zvaigznes uz Latvijas skatuvēm.
Maija, bijusī TV žurnāliste
Latvija bez Raimonda Paula nav iedomājama. Latvija un Raimonds Pauls – starp šiem vārdiem ir jāliek vienādības zīme. Viņš ir ārkartīgi talantīgs un īpaša personība, un tā gadās ļoti reti. Viņam piemīt arī īpaša, viņam vien raksturīga humora izjūta. Brīnišķīgu dziesmu viņam ir tik daudz, ka būtu jānosauc vesela virkne. Viņam joprojām ir tik daudz ideju, un viņš ir tik jauneklīgs arī savos nu jau deviņdesmit gados!
Linda, grāmatvede
Viņš ir mūsu zvaigzne. Maestro mums ir vienīgais tāds Latvijā, un visi viņu zina. Viņš mums ir mūzikas “opītis”. Mīļākā no Raimonda Paula dziesmām man ir tā, kuru izpilda Ance Krauze – nosaukums tai ir “Rasa”.
Dzintars, pensionārs
Pirmā dziesma, kas man nāk prātā, ir viņa dziesma “Dzeguzīte”, ko izpilda Laima Vaikule. Es nevaru novērtēt viņa mūziku kā speciālists, bet man ļoti patīk viņa dziesmu melodiskums. Bet kopumā par Raimondu Paulu var teikt: lielisks cilvēks un izcils komponists!