Svētdiena, 11.01.2026 21:02
Franciska, Smaida
Svētdiena, 11.01.2026 21:02
Franciska, Smaida
Svētdiena, 11. janvāris, 2026 19:58

Atbild iedzīvotāji. Ko jums nozīmē Maestro?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Ko jums nozīmē Maestro?
Foto: Leta/Liene Ozola
Svētdiena, 11. janvāris, 2026 19:58

Atbild iedzīvotāji. Ko jums nozīmē Maestro?

Liene Ozola

12.janvārī Raimonds Pauls svinēs 90 gadu jubileju, un par godu tam mūzikas namā "Daile" februārī notiks koncerts. Maestro radošais devums ir ļoti bagāts – vietnē raimondspauls.lv apkopoti visi viņa skaņdarbi, un kopā to ir 2603!

Lienīte, auklē bērniņu

Viņam ir daudz man mīļu dziesmu. Viņš ir mākslinieks ar lielo burtu, un Latvijā ikviens viņu zina. Bez Maestro nav iespējama neviena jaunā talanta attīstība. Viņam ir īpašas spējas ieraudzīt jaunās zvaigznes, viņš iegulda savu darbu jaunajos talantos, lai tie varētu spīdēt kā zvaigznes uz Latvijas skatuvēm.

Apt09Lienite.jpg

Maija, bijusī TV žurnāliste

Latvija bez Raimonda Paula nav iedomājama. Latvija un Raimonds Pauls – starp šiem vārdiem ir jāliek vienādības zīme. Viņš ir ārkartīgi talantīgs un īpaša personība, un tā gadās ļoti reti. Viņam piemīt arī īpaša, viņam vien raksturīga humora izjūta. Brīnišķīgu dziesmu viņam ir tik daudz, ka būtu jānosauc vesela virkne. Viņam joprojām ir tik daudz ideju, un viņš ir tik jauneklīgs arī savos nu jau deviņdesmit gados!

Apt09Maija.jpg

Linda, grāmatvede

Viņš ir mūsu zvaigzne. Maestro mums ir vienīgais tāds Latvijā, un visi viņu zina. Viņš mums ir mūzikas “opītis”. Mīļākā no Raimonda Paula dziesmām man ir tā, kuru izpilda Ance Krauze – nosaukums tai ir “Rasa”.

Apt09Linda.jpg

Dzintars, pensionārs

Pirmā dziesma, kas man nāk prātā, ir viņa dziesma “Dzeguzīte”,  ko izpilda Laima Vaikule. Es nevaru novērtēt viņa mūziku kā speciālists, bet man ļoti patīk viņa dziesmu melodiskums. Bet kopumā par Raimondu Paulu var teikt: lielisks cilvēks un izcils komponists!

Apt09Dzintars.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?