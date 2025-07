Atbild iedzīvotāji. Ko jūs domājat par Donaldu Trampu un viņa centieniem panākt mieru?

VLADISLAVS, strādā kokrūpniecībā

Ziniet, to visu var pateikt vienā vārdā: tā ir politika. Ko es ar to domāju? Tie cilvēki runā, bet darbi runām neseko. Tās ir tikai tukšas runas un vārdi, kam nav sakara ar reālu rīcību. Tā es visu to procesu vērtēju.

NORMUNDS, šoferis ekspeditors

Putinu neviens nevar ietekmēt. Viņš ir prātā jucis, un neviena valsts viņu nevar apturēt, bet Tramps ir biznesa cilvēks, viņš vairāk domā par naudu, nevis par cilvēkiem. Viņš bija iedomājies, ka arī valsti var tā uzbūvēt, bet tā nekas nesanāk. Viņš arī pašiem amerikāņiem bija solījis labu dzīvi, bet šobrīd tā situācija arī viņu valsts iekšienē pasliktinās.

AIJA, skolotāja

Putins negrib pārtraukt karu, un ar to viss ir izteikts. Un ietekmēt tur neviens neko nevar. Par Trampa miera plāniem un solījumiem pārtraukt karu dažās dienās es domāju, ka tā bija tikai priekšvēlēšanu kampaņa bez reāla pamatojuma.

JĀNIS, elektriķis

Tramps ir iedomīgs un augstprātīgs cilvēks, kurš pats par sevi ir augstās domās. Un tas neko labu nenozīmē ne apkārtējiem, ne mums, tāpēc ka viņš vairāk domā par sevi, nevis par citiem cilvēkiem. Un tas arī nosaka viņa vārdus un rīcību.