Dita, grima māksliniece
Ja man būtu tiesības pieņemt likumus, es būtu par to, ka tā ir brīva izvēle, bet tiem, kas dodas dienestā, par to ļoti labi maksātu. Uzskatu, ka brīvā valstī tai jābūt brīvai izvēlei. Ja tomēr vīrietis izvēlas doties dienestā, esmu pārliecināta, ka tas noteikti viņam nāk par labu un padara viņu vīrišķīgāku.
Andris, tirgo zivis
Domāju, tas ir audzināšanas jautājums. Kā var neiet aizstāvēt savu zemi? Pašiem vajadzētu pieteikties. Es esmu dienējis “lielās tautas” armijā. Man ir dēls, izmācījās par arhitektu, nav saistīts ar armijas lietām, bet, ja vajadzētu, viņš ietu dienēt. Kam vajadzīga izglītība, ja nebūs savas zemes, savas valsts?
Iveta, ogrēniete
Es domāju, ka tas nav pozitīvi. Dienests dod disciplīnu. Tas ir īpaši aktuāli mūsdienās, kad jauniešiem tās ļoti trūkst. Dienests dod norūdījumu. Es esmu no paaudzes, kad puišiem bija obligātais dienests, un viņi bija ļoti mainījušies, kad atgriezās. Dienestu atbalstu.
Reinis, students
Es nevienu nenosodu, domāju, tai jābūt brīvai izvēlei. Es vēl mācos, bet esmu domājis par iespēju doties armijā pēc skolas pabeigšanas. Domāju, ka nekā traka tur nav. Vairāk par vīrieti kļūsti.