Edgars, strādā celtniecībā
Tas atkarīgs no bērna audzināšanas. Bērnu nevarēs negatīvi ietekmēt, ja viņš to neļaus. Bet konkrētas pieredzes man ar šo nav.
Aleksandra, mācās skolā
Neesmu ar šo bijusi saistīta, bet uzskatu, ka tas ir droši. Ja plāno iesaistīties šajā industrijā, noteikti pirms tam ir svarīgi izpētīt līgumu.
Valentīna, pensionāre
Domāju, ka ar bērnu ir viegli manipulēt. Ja man kā mammai bērni lūgtu padomu, vai iesaistīties, mums noteikti pirms tam būtu nopietna saruna par to, kam jāpievērš uzmanība. Mani pašu interesē mode, bet ar modeļu aģentūrām vai tamlīdzīgām institūcijām nekad nekāds sakars nav bijis.
Jekaterina, mājsaimniece
Pirms iesaistīšanās kādā aģentūrā, es izlasītu līgumu un konsultētos ar juristu, jo pastāv iespēja, ka arī šajā biznesā var būt negodīgi cilvēki. Ir jāpārbauda. Man ir paziņa, kurai bērns aizgāja šajā biznesā ļoti veiksmīgi, bet vecāki pirms tam visu nopietni pārbaudīja.