Sestdiena, 07.02.2026 10:11
Nelda, Ričards, Rihards
Sestdiena, 07.02.2026 10:11
Nelda, Ričards, Rihards
Sestdiena, 7. februāris, 2026 08:48

Atbild iedzīvotāji. Ko jūs domājat par pusaudžu iesaistīšanu modes un skaistuma industrijā?

OVV
Atbild iedzīvotāji. Ko jūs domājat par pusaudžu iesaistīšanu modes un skaistuma industrijā?
Foto: pixabay.com/OVV
Sestdiena, 7. februāris, 2026 08:48

Atbild iedzīvotāji. Ko jūs domājat par pusaudžu iesaistīšanu modes un skaistuma industrijā?

OVV

Jaunākais Epstīna failu publiskojums izraisījis plašu rezonansi arī sociālās saziņas vietnēs. Tā, piemēram, Latvijas modes dizainers Gints Bude savā ierakstā atgādina, ka viņa radītais modes nams savulaik izstājies no Latvijas Modeļu aģentu asociācijas, jo jau toreiz nepiekrita tam, kā starptautiskajā modeļu konkursā “Baltic Beauty Contest 2011” četrpadsmit gadus vecajām konkursa dalībniecēm jādemonstrē savs ķermenis.

Edgars, strādā celtniecībā

Tas atkarīgs no bērna audzināšanas. Bērnu nevarēs negatīvi ietekmēt, ja viņš to neļaus. Bet konkrētas pieredzes man ar šo nav.

Apt06Edgars.jpg

Aleksandra, mācās skolā

Neesmu ar šo bijusi saistīta, bet uzskatu, ka tas ir droši. Ja plāno iesaistīties šajā industrijā, noteikti pirms tam ir svarīgi izpētīt līgumu.

Apt06Aleksandra.jpg

Valentīna, pensionāre

Domāju, ka ar bērnu ir viegli manipulēt. Ja man kā mammai bērni lūgtu padomu, vai iesaistīties, mums noteikti pirms tam būtu nopietna saruna par to, kam jāpievērš uzmanība. Mani pašu interesē mode, bet ar modeļu aģentūrām vai tamlīdzīgām institūcijām nekad nekāds sakars nav bijis.

Apt06Valentina.jpg

Jekaterina, mājsaimniece

Pirms iesaistīšanās kādā aģentūrā, es izlasītu līgumu un konsultētos ar juristu, jo pastāv iespēja, ka arī šajā biznesā var būt negodīgi cilvēki. Ir jāpārbauda. Man ir paziņa, kurai bērns aizgāja šajā biznesā ļoti veiksmīgi, bet vecāki pirms tam visu nopietni pārbaudīja.

Apt06Jekaterina.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?