Jānis, strādā loģistikas jomā
Valdībai jau sen vajadzēja krist. Ir apnikušas politiskās spēlītes gadu gadiem. Tur vajag vairāk caurskatāmības, mazāk birokrātijas un reālu atbalstu uzņēmējiem, ne tikai skaļus saukļus. Lielajos projektos jau no pirmās dienas vajag būt klāt Valsts kontrolei. No politiķiem vismazāk mani ir pievīlis “Apvienotais saraksts”. Kā viņu vēlētājam man gan nepatika Ulda Pīlēna pīārs – pirms vēlēšanām viņš bija karognesējs, bet, kad kaut kas jādara, viņa nav.
Kristīne, strādā tirdzniecībā
Valdības krišanu vērtēju pozitīvi. Šis notikums rada cerību, ka kaut kas varētu mainīties uz labo pusi. Nekas tur netika darīts, viss muļļājās uz vietas. Kas nāks vietā – šobrīd neredzu, jādomā.
Aldis, tirdzniecība un mārketings
Varbūt bija laiks tam notikt un arī iedot pa zobiem Zaļo un Zemnieku savienībai. Godīgi sakot, politikai īpaši nesekoju līdzi, bet, cik saprotu, situācija ir saistīta ar korupciju un domstarpībām valdībā. Evikai Siliņai kļuva arvien grūtāk noturēt koalīciju kopā. Jāveido jauna. Nedomāju gan, ka to varēs izdarīt ātri, drīzāk priekšā ilgas diskusijas.
Airita, uzņēmuma vadītāja
Man vēl nav bijis laika tajā visā īsti iedziļināties. Īsumā par to palasīju ziņās. Ikdienā politikai īpaši nesekoju līdzi, jo tam vienkārši neatliek laika – man jāvada uzņēmums, un šobrīd ikdienas darbi, pienākumi ir prioritāte. Tāpēc arī nevarēšu komentēt, kurš varētu nākt vietā vai kā situācija attīstīsies tālāk.
Svētdiena, 24. maijs, 2026 10:18
Atbild iedzīvotāji. Ko jūs domājat par valdības krišanu?
Pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas 14. maijā Valsts prezidents uzticēja jaunas valdības veidošanu Andrim Kulbergam (AS). Kulbergs norādījis, ka sarunas starp potenciālajiem koalīcijas partneriem norit konstruktīvā gaisotnē un tajās valda savstarpēja izpratne.