Otrdiena, 18. novembris, 2025 17:27

Atbild iedzīvotāji. Ko jūs novēlat Latvijai dzimšanas dienā?

Atbild iedzīvotāji. Ko jūs novēlat Latvijai dzimšanas dienā?
Atbild iedzīvotāji. Ko jūs novēlat Latvijai dzimšanas dienā?

Latvijas valsts dzimšanas diena ir brīdis, kad ikviens sev uzdod jautājumu: ko es novēlētu savai valstij un savai tautai? Sarunās ar cilvēkiem kļūst skaidrs: visvairāk tiek novērtēts miers, drošība un kopīgu mērķu apzināšanās.

Imants, celtnieks

Latvijai novēlu mieru, visai tautai – veselību. Tad viss būs kārtībā. Un katram atsevišķi – ikdienā darīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas! Ja tā dzīvosim, tad visiem būs labi.

Marika, kultūras un tūrisma nozares speciāliste

Mūsu Latvijai novēlu vairāk valstiski domājošu politiķu un pārdomātu lēmumu. Savukārt cilvēkiem gribu novēlēt meklēt kopīgo, pozitīvo un piepildīt kopīgus mērķus! Mums ikdienā un savstarpējā saskarsmē būtu jāmācās vairāk citam citu atbalstīt, tad visi dzīvosim labāk.

Gaļina, strādā skolas ēdnīcā

Lai mums arī turpmāk būtu brīva valsts! Lai mēs paši varētu lemt, kā mums dzīvot un kādus lēmumus pieņemt! Bet galvenais – lai būtu miers! Lai uzvarētu cilvēku veselais saprāts un cilvēki pārstātu cits citu nogalināt!

Mārtiņš, uzņēmējs

Mūsu valstij novēlu izturību pret iekšējo un ārējo spiedienu. Noturēties! Saglabāsim visas savas latviskās tradīcijas, un – lai latvju karogs vienmēr, augstu pacelts, plīvo mastā!

