Otrdiena, 06.01.2026 13:54
Arnita, Spulga
Otrdiena, 06.01.2026 13:54
Arnita, Spulga
Otrdiena, 6. janvāris, 2026 13:18

Atbild iedzīvotāji. Ko jūs sagaidāt no jaunā gada?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Ko jūs sagaidāt no jaunā gada?
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Otrdiena, 6. janvāris, 2026 13:18

Atbild iedzīvotāji. Ko jūs sagaidāt no jaunā gada?

Liene Ozola

Jauns gads tradicionāli tiek uztverts kā jauns sākums – iespēja apstāties, atvilkt elpu un paraudzīties uz savu dzīvi no malas. Tas ir laiks, kad atskatāmies uz aizvadītajā gadā piedzīvoto, izvērtējam gan veiksmes, gan kļūdas un saprotam, ko vēlamies atstāt pagātnē. Vienlaikus tas ir arī brīdis, kad prātā dzimst jauni plāni, sapņi un cerības – par darbu, ģimeni, veselību un ikdienu kopumā.

ROBERTS, automehāniķis

Es vēlētos, lai jaunajā gadā mūsu valdība sāktu domāt un darīt citādāk! Tas nozīmē – vairāk rūpēties par cilvēkiem, nevis pašiem par savu labumu.

Apt06_01_roberts_-_Copy.jpg

MADARA, biroja administratore

Lai pasaulē būtu miers un cilvēkiem labs prāts! Lai katram cilvēkam izdodas viss iecerētais un sapņi piepildās! Arī sev peronīgi es novēlu, lai manas ieceres un sapņi piepildās, bet galvenais – lai ir veselība!

Apt06_02_madara_-_Copy.jpg

MĀRIS, mākslinieks

Šajā gadā gribētu vairāk smaidu un lai miers ir virs zemes. Īpaši to vēlētos, raugoties uz pēdējiem notikumiem pasaulē, precīzāk – Venecuēlā. Novēlu katram vairāk pašam savu vezumu vilkt, ne tik daudz lūkoties apkārt. Darīt katram savus mazos darbus, lai taptu lielais darbs.

Apt06_03_mris_-_Copy.jpg

ANDŽELA, friziere

Lai Dieva mīlestība ienāktu cilvēku sirdīs un prātos! Lai mēs iemācītos cits citu vairāk mīlēt – bērni vecākus un vecāki bērnus, sievas vīrus un vīri sievas! Lai ikviens cilvēks uzzinātu, cik ļoti Dievs mīl katru savu radību! Mūsu Kungs ir teicis: "Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas." Tas arī mūs veidotu par citiem cilvēkiem.

Apt06_04_andela_-_Copy.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?