ROBERTS, automehāniķis
Es vēlētos, lai jaunajā gadā mūsu valdība sāktu domāt un darīt citādāk! Tas nozīmē – vairāk rūpēties par cilvēkiem, nevis pašiem par savu labumu.
MADARA, biroja administratore
Lai pasaulē būtu miers un cilvēkiem labs prāts! Lai katram cilvēkam izdodas viss iecerētais un sapņi piepildās! Arī sev peronīgi es novēlu, lai manas ieceres un sapņi piepildās, bet galvenais – lai ir veselība!
MĀRIS, mākslinieks
Šajā gadā gribētu vairāk smaidu un lai miers ir virs zemes. Īpaši to vēlētos, raugoties uz pēdējiem notikumiem pasaulē, precīzāk – Venecuēlā. Novēlu katram vairāk pašam savu vezumu vilkt, ne tik daudz lūkoties apkārt. Darīt katram savus mazos darbus, lai taptu lielais darbs.
ANDŽELA, friziere
Lai Dieva mīlestība ienāktu cilvēku sirdīs un prātos! Lai mēs iemācītos cits citu vairāk mīlēt – bērni vecākus un vecāki bērnus, sievas vīrus un vīri sievas! Lai ikviens cilvēks uzzinātu, cik ļoti Dievs mīl katru savu radību! Mūsu Kungs ir teicis: "Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas." Tas arī mūs veidotu par citiem cilvēkiem.