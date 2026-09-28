Atbild iedzīvotāji. Ko jūs sagaidāt no jaunās Saeimas?

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Kristiāna, pirmsskolas pedagoģe
No jaunās Saeimas gaidu pārmaiņas, lai mūsu nākotne būtu spēcīgāka. Īpaši svarīgs man ir atbalsts bērniem un ģimenēm – lielāks finansējums izglītībai, bērnu pabalsti un atbalsts bērnudārza pakalpojumiem. Manuprāt, cittautiešiem mūsu valstī ir pieejams lielāks atbalsts nekā mums pašiem. Gribētu, lai vairāk atbalstītu arī bērnu interešu izglītību un sportu. Piemēram, mūsu bērnudārzā no oktobra būs maksas vieglatlētikas pulciņš – būtu labi, ja šādām nodarbībām būtu vismaz daļējs atbalsts. Jaunajā Saeimā gribētu redzēt cilvēkus, kuri domā par tautas labklājību, nevis tikai par sevi. Tad varbūt kaut kas mainītos.
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Aina, pensionāre
No jaunās Saeimas gaidu pārmaiņas, lai gan nezinu, vai tās sagaidīsim. Gribētu pieejamāku veselības aprūpi – pati ilgi gaidīju rindā uz operāciju. Arī skolu reformas, manuprāt, ir murgs – katrs nākamais ministrs kaut ko maina un ievieš no jauna. Mazbērni iet skolā, un ne bērni, ne vecāki nezina, kas būs – varēs vai nevarēs labot atzīmes, būs vai nebūs eksāmeni. Gribētos beidzot stabilitāti. Nesaprotama ir arī pensiju indeksācija. Neesmu vainīga, ka daļu darba mūža nodzīvoju padomju laikā un nodokļus maksāju tā, kā tolaik bija noteikts, bet vēlāk daudzi darba devēji maksāja tikai minimālo algu. Sistēma nav sakārtota. Jaunajai Saeimai vajadzētu mazāk solīt un vairāk darīt.
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Inta, strādā apdrošināšanā
No jaunās Saeimas sagaidu lielāku atbalstu ģimenēm un maznodrošinātajiem, kā arī sakārtotu veselības aprūpi. Tas, ka par maksu pie ārsta var tikt uzreiz, bet ar pacienta iemaksu jāgaida pat gads, nav normāli. Maksas pakalpojumiem ir jābūt, bet vajadzīgs līdzsvars. Svarīga ir arī izglītība un atbalsts ģimenēm ar bērniem. Bezmaksas izglītība realitātē nemaz nav bezmaksas. Manai radiniecei bērni mācās 9. un 12. klasē, un privātstundām, lai sagatavotos eksāmeniem, ģimene mēnesī tērē ap 700 eiro. Trūkst skolotāju, stundas izkrīt, mācību viela ne vienmēr tiek pietiekami apgūta, tāpēc vecāki ir spiesti maksāt par privātstundām. Ir ļoti daudz, ko sakārtot.
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Andrejs, pensionārs
No jaunās Saeimas lielas pārmaiņas negaidu. Manuprāt, vispirms jāceļ ekonomika. Labumus solīt var, bet – kā tos īstenosim? Aizņemamies un aizņemamies, bet kur beigās nonāksim? Svarīgi ir arī drošības, imigrācijas, izglītības un veselības aprūpes jautājumi. Uz vēlēšanām ir jāiet.Ja cilvēki neies vēlēt, iznākumu noteiks tie, kuri aizies, un Saeimā var nonākt arī populisti, kuri daudz sola, bet neko nevar izdarīt. Es gribētu arī citādu vēlēšanu kārtību – piemēram, lai no Ogres novada Saeimā ievēlētu trīs četrus deputātus, kuri pēc tam atbildētu sava novada cilvēkiem par paveikto.
Pirmdiena, 28. septembris, 2026 10:43
Atbild iedzīvotāji. Ko jūs sagaidāt no jaunās Saeimas?
Mazāk par nedēļu atlicis līdz 15.Saeimas vēlēšanām, bet jau no pirmdienas tiem, kuri 3.oktobrī uz iecirknī dažādu iemeslu dēļ nevarēs ierasties, noteiktās stundās ir iespēja nodot savu balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī.