Atbild iedzīvotāji. Vai atceraties, kā jums gāja bērnudārzā?

Atbild iedzīvotāji. Vai atceraties, kā jums gāja bērnudārzā?
Atbild iedzīvotāji. Vai atceraties, kā jums gāja bērnudārzā?

Ne visi bērnudārza laiku atceras vienādi – kādam tas bija jautrākais un bezrūpīgākais bērnības posms ar rotaļām, draugiem un svētku koncertiem, citam – pirmais nopietnais izaicinājums ārpus mājām. Vieniem bērnudārzs saistās ar smiekliem rotaļu laukumos, iemīļotām audzinātājām un gardām pusdienām, savukārt citiem atmiņā palikušas klusās stundas, uztraukums pirms uzstāšanās vai ilgošanās pēc vecākiem.

KATRĪNA, studē grāmatvedību

Bērnudārzā gāju Lielvārdē – “Pūt, vējiņi”. Tas bija ļoti jautrs laiks, it īpaši tie brīži, kad bija jāiet gulēt. Neviens negribēja gulēt, un auklītes vēroja no stūriem, kurš dīdās pa gultu, kurš ne. Arī man ļoti negribējās gulēt.

MODRIS, strādā IT jomā

Bērnudārzu apmeklēju Ogrē. Par to laiku man ir labas atmiņas. Prātā palikuši pasākumi ar vecākiem, dziesmas, spēlēšanās. Bērnudārzs ir labs – tur bērni var socializēties.

EMĪLIJA, skolniece

Es gāju bērnudārzā “Cīrulītis” Ogrē. Sākumā biju nedroša, it īpaši tad, kad vajadzēja uzstāties koncertos. Gribējās pie mammas. Atceros, ka bija garšīgs ēdiens. Visvairāk man nepatika gulēt pusdienlaiku. Tagad, kad eju skolā, bieži domāju: būtu skolā kāds dīvāniņš, kur pagulēt!

DAINA, pensionāre

Es nekad neesmu apmeklējusi bērnudārzu. Izaugu Lielvārdē, un tur nebija bērnudārza. Mani pieskatīja kaimiņi mammas un vecmammas. Bērnudārzā ir dažādība, vairāk cilvēku, dažādas intereses. Tur visu ko iemāca. Bērnam dzīvojot mājās, tik daudz neiemāca.

