KATRĪNA, studē grāmatvedību
Bērnudārzā gāju Lielvārdē – “Pūt, vējiņi”. Tas bija ļoti jautrs laiks, it īpaši tie brīži, kad bija jāiet gulēt. Neviens negribēja gulēt, un auklītes vēroja no stūriem, kurš dīdās pa gultu, kurš ne. Arī man ļoti negribējās gulēt.
MODRIS, strādā IT jomā
Bērnudārzu apmeklēju Ogrē. Par to laiku man ir labas atmiņas. Prātā palikuši pasākumi ar vecākiem, dziesmas, spēlēšanās. Bērnudārzs ir labs – tur bērni var socializēties.
EMĪLIJA, skolniece
Es gāju bērnudārzā “Cīrulītis” Ogrē. Sākumā biju nedroša, it īpaši tad, kad vajadzēja uzstāties koncertos. Gribējās pie mammas. Atceros, ka bija garšīgs ēdiens. Visvairāk man nepatika gulēt pusdienlaiku. Tagad, kad eju skolā, bieži domāju: būtu skolā kāds dīvāniņš, kur pagulēt!
DAINA, pensionāre
Es nekad neesmu apmeklējusi bērnudārzu. Izaugu Lielvārdē, un tur nebija bērnudārza. Mani pieskatīja kaimiņi mammas un vecmammas. Bērnudārzā ir dažādība, vairāk cilvēku, dažādas intereses. Tur visu ko iemāca. Bērnam dzīvojot mājās, tik daudz neiemāca.