|ZANE, strādā medicīnas jomā
Es 9. klasi absolvēju Madlienas vidusskolā. Atceros, ka man bija zaļš kostīms un kāda meitene dziedāja dziesmu "Maza zaļa vardīte". Madlienas skolā strādāja mana mamma; es braucu pie viņas ciemos un bieži satieku klasesbiedrus. Labprāt dodos uz skolas salidojumiem.
|AIVARS, pensionārs
Pamatskolu beidzu Madonā padomju laikā, tolaik bija astoņas klases. Mans izlaidums bija kā izlaidums, puķes skolotājiem dāvinājām. Liela klase bijām – trīsdesmit divi skolēni. Bieži ikdienā satiekos ar klasesbiedriem, ar dažiem arī sazvanos. Absolventiem atgādinu, ka viņi ir nogājuši savu līdz šim garāko, bet vieglāko ceļu, smagākais vēl priekšā. Mani uztrauc ģeopolitiskā situācija – jauniešiem nebūs viegli.
|KRISTĪNE, mājsaimniece
Esmu no Jēkabpils puses, 9. klasi absolvēju Mežāres pamatskolā. Mēs bijām tikai četras absolventes. Mācījāmies apvienotajās klasēs, visa skolotāju uzmanība bija tikai mums, bet cieta angļu valoda – to es neiemācījos. Izlaidums bija skaists, man bija rozā kleita, atbrauca visi radi ciemos, noīrējām telpu svinībām. Absolventiem vēlu izturību un veiksmi.
|IVO, maketētājs
Mans izlaidums… Tas bija tik sen! 9. klasi absolvēju Limbažu 1. vidusskolā. Atceros, ka uz eksāmenu laiku man bija veselības problēmas, bet kaut kā tiku galā. Man nebija draudzīga klase, ar klasesbiedriem pēc izlaiduma neesam tikušies, bet vidusskolā gāja ļoti labi. Absolventiem vēlu, lai izdodas viss iecerētais!
Sestdiena, 20. jūnijs, 2026 18:10
Atbild iedzīvotāji. Vai atceries savu 9. klases izlaidumu?
Kādam atmiņā palikusi rozā kleita, citam – kuplā klase vai satraukums pirms eksāmeniem. Dažādu paaudžu cilvēki dalās savās spilgtākajās atmiņās par 9. klases absolvēšanu un sūta laba vēlējumus šī gada beidzējiem.