RITA, lauksaimniece
Manuprāt, tas visvairāk ir atkarīgs no vecākiem – vai viņi izstāsta bērnam par to, kā ir jāzvedas skolā, kā ir jāizturas pret citiem cilvēkiem un kas ir pieņemami attiecībā uz pašu bērnu. Domāju, ka sistēmiski valstī viss ir sakārtots, taču konkrētās situācijās vecāki tomēr gaidītu arī lielāku pedagogu iesaisti konfliktu risināšanā (to es zinu no pieredzes manā ģimenē).
ZANE, pedagoģe
Pirmkārt bērnam ir jājūtas aizsargātam ģimenē, jo no ģimenes arī nāk viss pamats bērna uzvedībai. Bet skolās ar problēmsituācijām strādā. Atbalsta personāls ir ļoti kvalificēts – to es varu teikt no savas pieredes gan Rīgas, gan novada skolās. Tiklīdz bērnam ir problēma, uzreiz ir iespēja vērsties pēc palīdzības, bet pārejais viss ir atkarīgs no ģimenes.
ALEKSANDRS, autovadītājs
Es ar tādām situācijām savā dzīvē neesmu saskāries un pat nezinu, vai tās tiek pienācīgi risinātas. Manam jaunākajam puikam jau ir deviņpadsmit gadi, un ne es, ne viņa māte neesam viņam darījuši pāri, un arī skolā viņam nav bijušas problēmas ar to, ka kāds viņu apceltu vai aizskartu.
RAIVIS, žurnālists
Mana paša pieredze skolas laikā liecina, ka it kā jau sociālais darbinieks bija, lai risinātu pāri darīšanu, taču realitātē neviens pie viņa nevērsās. Lai gan puišu starpā bija kautiņi, neviens negribēja būt tas, kurš izrāda savu vājumu un skrien sūdzēties sociālajam darbiniekma. Ceru, ka šobrīd situācija ir mainījusies un bērniem, kuriem dara pāri, ir pie kā vērsties pēc palīdzības. Ceru, ka arī ar vecākiem tiek vairāk runāts par šādām situācijām.