Otrdiena, 9. decembris, 2025 14:58

Atbild iedzīvotāji. Vai bērni ir pietiekami aizsargāti pret pāridarījumiem?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Vai bērni ir pietiekami aizsargāti pret pāridarījumiem?
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Otrdiena, 9. decembris, 2025 14:58

Atbild iedzīvotāji. Vai bērni ir pietiekami aizsargāti pret pāridarījumiem?

Liene Ozola

Laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" jautāja iedzīvotājiem vai viņuprāt bērni ir pietiekami aizsargāti pret pāridarījumiem?

RITA, lauksaimniece

Manuprāt, tas visvairāk ir atkarīgs no vecākiem – vai viņi izstāsta bērnam par to, kā ir jāzvedas skolā, kā ir jāizturas pret citiem cilvēkiem un kas ir pieņemami attiecībā uz pašu bērnu. Domāju, ka sistēmiski valstī viss ir sakārtots, taču konkrētās situācijās vecāki tomēr gaidītu arī lielāku pedagogu iesaisti konfliktu risināšanā (to es zinu no pieredzes manā ģimenē).

mceu_37996641921765285812128.jpg

ZANE, pedagoģe

Pirmkārt bērnam ir jājūtas aizsargātam ģimenē, jo no ģimenes arī nāk viss pamats bērna uzvedībai. Bet skolās ar problēmsituācijām strādā. Atbalsta personāls ir ļoti kvalificēts – to es varu teikt no savas pieredes gan Rīgas, gan novada skolās. Tiklīdz bērnam ir problēma, uzreiz ir iespēja vērsties pēc palīdzības, bet pārejais viss ir atkarīgs no ģimenes.

mceu_95670469731765285828154.jpg

ALEKSANDRS, autovadītājs

Es ar tādām situācijām savā dzīvē neesmu saskāries un pat nezinu, vai tās tiek pienācīgi risinātas. Manam jaunākajam puikam jau ir deviņpadsmit gadi, un ne es, ne viņa māte neesam viņam darījuši pāri, un arī skolā viņam nav bijušas problēmas ar to, ka kāds viņu apceltu vai aizskartu.

mceu_10994854841765285841645.jpg

RAIVIS, žurnālists

Mana paša pieredze skolas laikā liecina, ka it kā jau sociālais darbinieks bija, lai risinātu pāri darīšanu, taču realitātē neviens pie viņa nevērsās. Lai gan puišu starpā bija kautiņi, neviens negribēja būt tas, kurš izrāda savu vājumu un skrien sūdzēties sociālajam darbiniekma. Ceru, ka šobrīd situācija ir mainījusies un bērniem, kuriem dara pāri, ir pie kā vērsties pēc palīdzības. Ceru, ka arī ar vecākiem tiek vairāk runāts par šādām situācijām.

mceu_23041405551765285858703.jpg

