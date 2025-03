Atbild iedzīvotāji. Vai ceļazīmēs būtu jābūt norādēm uz Maskavu?

LAURA, bezdarbniece

Es domāju, ka var palikt tās ceļazīmes. Mani tās ikdienā noteikti netraucē. Tās var būt, var nebūt – man tas nav būtiski.

LINDA, māksliniece

Es saprotu šī jautājumu sensitivitāti, tomēr reizēm ir jāuzmanās no pārspīlējumiem. Piemēram, mana meita mācās Andreja Upīša vidusskolā Skrīveros. Pirms kāda laika bija liela brēka par to, ka vajag skolai nosaukumu mainīt. It kā tas iemesls ir saprotams, bet tā tomēr ir mūsu vēsture. Manuprāt, būtu jālikvidē tās lietas, kas klaji asociējas ar Krieviju.

KRISTAPS, baletdejotājs

Godīgi sakot, mani tās ceļazīmes netraucē. Vai tās vajag vai nevajag, es pat nezinu. It kā norāda virzienu, jo tomēr autobraucēji ir pieraduši pēc tām orientēties. Taču man nav pēc tām vajadzības, jo orientējos tāpat, tāpēc manis dēļ tās varētu arī nebūt.

UNA, glezno

Personīgi man tie uzraksti traucē. Tādām ceļazīmēm nevajadzētu būt Latvijas teritorijā. Ja kāds gribēs aizbraukt Maskavas virzienā, gan mācēs ceļu atrast, bet mums tāpēc tas nav jānorāda.