Megija, mācās vidusskolā
Vasarā es strādāju kūdras purvā tepat Lauberē. Bija jāiet aiz traktora un jāvāc zari un saknes. Pirms darba uzsākšanas bija jānoklausās darba drošības instrukcija, arī jāparakstās. Viss bija labi. Par darba drošības pārkāpumiem neesmu dzirdējusi.
Jānis, strādā būvniecībā
Es ievēroju darba drošību – strādāju ar zābakiem, brillēm, cimdiem, siksnām, ķiveri. Bez tā nevar. Nopietnus darba drošības pārkāpumus neesmu piedzīvojis, tikai sīkas traumas – sagriezts pirksts, skabarga un tamlīdzīgi. Traumas rodas, ja darbinieks nav uzmanīgs, lido mākoņos. Esmu dzirdējis par gadījumiem, kad cilvēki nokrīt no augstuma, aizķeras, viņiem uzkrīt smagi priekšmeti, acīs iekļūst svešķermeņi vai tiek savainotas rokas.
Daina, sētniece
Strādāju par sētnieci 13 gadus, ir liels darba apjoms – kopju visu Lauberes centru. Protams, ir jāievēro darba drošība. Vienu reizi pakritu uz ledus, bija slimības lapa. Jābūt uzmanīgai. Domāju, ka darba drošības pārkāpumi rodas, ja cilvēki ir neuzmanīgi vai viņiem ir liela pārliecība par sevi – dara to, ko nedrīkst darīt. Daudzi ir ļoti pārslogoti, tāpēc pieļauj kļūdas.
Kaspars, veic remontdarbus pašvaldībā
Regulāri noklausos darba drošības instruktāžas, arī par ugunsdrošību. Pats sevi pieskatu – jāzina, kā strādāt ar fleksi, trimmeri, zāģi, citiem instrumentiem, ko darīt, ja ir notikusi saskare ar elektrību. Izeju medicīniskās komisijas. Domāju, ka cilvēki pārkāpj darba drošības noteikumus, ja neuzmanīgi strādā.
Sestdiena, 11. aprīlis, 2026 09:24
Atbild iedzīvotāji. Vai esat saskāries ar darba drošības pārkāpumiem?
Darba aizsardzības pamatmērķis Latvijā ir nodrošināt nodarbinātajiem pēc iespējas drošāku un veselībai nekaitīgāku darba vidi. Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā. Savukārt nodarbinātajam ir pienākums rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs.