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Ligita, pensionāre
– Šādi gadījumi diemžēl notiek. Jau agrāk par tādiem ir dzirdēts. Man šķiet, ka cilvēki kļūst arvien nekaunīgāki un bezatbildīgāki. Liela nozīme ir gan vecākiem, gan skolai. Man ir četri mazbērni, tādēļ šī tēma man ir aktuāla. Kad vecāki izvēlas nometnes vai pulciņus, viņi bieži skatās uz cenu. Internetā var izlasīt atsauksmes, bet ne vienmēr tām var uzticēties. Domāju, ka pedagogus un citus speciālistus, kuri strādā ar bērniem, vajadzētu rūpīgāk izvērtēt un pārbaudīt.
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Līga, māksliniece
Domāju, ka tā ir problēma ne tikai Latvijā. Man ir bērni, kuri apmeklē pulciņus un nometnes, un es uzticos skolām un treneriem. Viņi ir pārbaudīti cilvēki, kas strādā ar bērniem jau gadiem, tādēļ speciāli neko papildus nevērtēju. Esmu pārliecināta, ka manējie ir drošībā. Grūti pateikt, ko vēl varētu darīt, lai šādas situācijas nepieļautu.
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Guntis, auto restaurators
Par šo gadījumu esmu dzirdējis. Mūsu ģimenē ar kaut ko tādu neesam saskārušies, taču par līdzīgām situācijām dzird arvien biežāk. Domāju, ka skolotājiem un treneriem vajadzētu būt vērīgākiem pret kolēģiem, kuriem ir noslieces, jo bērni bieži nobīstas un par notikušo neizstāsta. Es ticu, ka mani bērni tādā situācijā mums visu pastāstītu.
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Reinis, darbojas mežizstrādē
Man nav bērnu, bet uzskatu, ka bērnu drošība skolās, nometnēs un pulciņos ir svarīga. Nedomāju, ka tā ir ļoti izplatīta problēma, taču dažādi gadījumi parāda, ka risks pastāv. Svarīgi ir regulāri runāt ar bērniem un noskaidrot, vai nav bijušas aizdomīgas situācijas. Katrs gadījums rūpīgi jāizvērtē, jo ne vienmēr viss ir tik skaidrs. Domāju, ka šādi gadījumi ir izņēmumi, taču diemžēl vienmēr būs cilvēki, kuri sagādā problēmas citiem.
Svētdiena, 2. augusts, 2026 19:19
Vai iedzīvotāji uztic savu bērnu treneriem un skolotājiem?
Jūlija beigās rezonansi izsauca informācija, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību sporta nometnē, kurā trenējušies astoņus līdz desmit gadus veci bērni. Šis pēdējos gados diemžēl nav vienīgais šāds gadījums. Vai vecāki savas atvases treneriem un skolotājiem uztic bez bažām?