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Edgars, strādā ražošanā
Pēc skolas ieguvu galdnieka profesiju, tajā arī strādāju. Ja man šodien vajadzētu izvēlēties, mācītos IT sfērā. Šī joma man patīk, šo to jau esmu apguvis pašmācības ceļā. Labi var nopelnīt ražošanā, tikai neviens negrib strādāt, jo darbs ir fiziski smags, bet var nopelnīt labu naudu. Tur nav pat speciāla izglītība vajadzīga, visu var iemācīties, tikai jāgrib strādāt.
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Jānis, komplektētājs
Man bija sarežģīti ģimenes apstākļi, pēc 9. klases aizbraucu uz ārzemēm un sāku strādāt. Vairāk neesmu mācījies. Ja šobrīd varētu sākt studēt, es izvēlētos botāniku, jo mani interesē ziedi un augi, patiktu veidot kompozīcijas, krustot augus, varētu šajā jomā veidot savu biznesu. Profesija noteikti jāizvēlas, ieklausoties savā sirdsbalsī. Var iegūt nezin kādu izglītību, bet, ja darbs nepatiks, cilvēks nebūs laimīgs. Manuprāt, labi pelna jūrnieki, valsts pārvaldē un Nacionālajos bruņotajos spēkos strādājošie, arī mediķi.
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Dzintars, strādā elektroenerģētikas nozarē
Kad beidzu vidusskolu, studēju starptautiskās attiecības, jo tajā laikā Latvija bija ceļā uz iestāšanos NATO. Man tas šķita aktuāli un interesēja. Tomēr pēc studijām karjera ievirzījās citā virzienā. Ja šodien būtu jāizvēlas profesija, studētu inženierzinātnes. Mūsdienās mākslīgais intelekts pārņem daudzas profesijas, bet šī ir viena no jomām, kur cilvēks nekad nebūs pilnīgi aizstājams, un šajā jomā tas varētu palīdzēt attīstīt jaunus virzienus, produktus un pakalpojumus. Uzskatu, ka labi var nopelnīt jebkurā profesijā, ja tikai cilvēks dara to, kas patīk un izdodas, tāpēc arī jauniešiem iesaku: dariet to, kas jums patīk!
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Linda, strādā ražošanā
Pēc vidusskolas iestājos augstskolā, tūrisma jomā. Man likās, ka tas būs interesanti, bet pēc gada es studijas pametu un sāku strādāt, jo sapratu, ka tas nav man. Kad biju dekrētā, iestājos Biznesa koledžā, pabeidzu personālvadību. Praksē sapratu, ka tā ir liela atbildība ar neatbilstošu atalgojumu, tāpēc neesmu strādājusi šajā jomā. Ja mans bērns beigtu vidusskolu, ieteiktu, lai turpina mācības tādā gadījumā, ja zina, ko grib mācīties, ja nezina – var iet strādāt, bet studēs, kad sapratīs, kas tieši interesē. Manuprāt, šobrīd visvairāk var nopelnīt IT jomā.
Piektdiena, 17. jūlijs, 2026 10:09
Atbild iedzīvotāji. Vai ir viegli izvēlēties profesiju?
Vasara ir laiks, kad daļai jauniešu ir jāsper pirmais lielais un patstāvīgais solis dzīvē – domājot par profesijas izvēli, jāizlemj, kur turpināt mācības. Vai arī uzreiz sākt darba gaitas. Pastāv uzskats, ka labākā pieeja profesijas izvēlē ir apvienot savas intereses, stiprās puses un darba tirgus reālo pieprasījumu. Bet ko domā iedzīvotāji?