Kaspars, celtnieks
Lielākoties ar dāvanu gatavošanu nodarbojas sieva, bet es uzskatu, ka mūsdienās vislabāk ir dāvināt naudu, lai cilvēki paši var nopirkt to, kas viņiem ir vajadzīgs. Arī bērni pamazām izaug un paši var sev iegādāties to, kas viņiem visvairāk nepieciešams. Pieaugušajiem parasti uzdāvinām kādu sīkumiņu, lai arī viņi nejūtas aizmirsti.
Anita, strādā pilsētvides uzkopšanā
Manuprāt, nav būtiski tas, ko mēs varam nopirkt veikalā, bet gan kopā būšana ar ģimeni ir šo svētku centrālais notikums un jēga. Tā ir sajūta, ko veikalā nevar nopirkt. Dāvanas, protams, arī bērniem sagādājam – parasti kādu sīkumiņu. Būtiskākais ir tas, ka Ziemassvētki apvieno kopā arī tos tuviniekus un mīļos, kuri ikdienā ir tālu no mums.
Igors, ceļu būvnieks
Visvairāk mēs skatāmies, lai dāvinātas tiktu lietas, ko cilvēkiem patiešām vajag. Tas noteikti būs kaut kas ļoti praktisks, nevis tāds, kas stāv grāmatplauktā un vienkārši krāj putekļus. Piemēram, šogad sievasmātei jau nopirkām sulu spiedi, jo zinām, ka viņai tā ir nepieciešama.
Inga, pašnodarbinātā
Jā, esmu jau sākusi gādāt dāvanas. Jo īpaši bērni tās gaida un par tām priecājas, tāpēc cenšos pirkt to, ko viņi vēlas. Par viņu vēlmēm vecāki parasti uzzina no viņu sarunām – dzirdam, par ko viņi savā starpā runā un pēc kā ilgojas. Tuvākajiem pieaugušajiem arī dāvinām kādu nelielu nieciņu.