Trešdiena, 03.12.2025 12:37
Evija, Jogita, Raita
Trešdiena, 03.12.2025 12:37
Evija, Jogita, Raita
Trešdiena, 3. decembris, 2025 11:53

Atbild iedzīvotāji. Vai jau esat sācis gādāt Ziemassvētku dāvanas?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Vai jau esat sācis gādāt Ziemassvētku dāvanas?
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Trešdiena, 3. decembris, 2025 11:53

Atbild iedzīvotāji. Vai jau esat sācis gādāt Ziemassvētku dāvanas?

Liene Ozola

Līdz Ziemassvētkiem atlikušas četras nedēļas. Vai nav laiks sākt domāt par dāvanu gādāšanu saviem mīļajiem?

Kaspars, celtnieks

Lielākoties ar dāvanu gatavošanu nodarbojas sieva, bet es uzskatu, ka mūsdienās vislabāk ir dāvināt naudu, lai cilvēki paši var nopirkt to, kas viņiem ir vajadzīgs. Arī bērni pamazām izaug un paši var sev iegādāties to, kas viņiem visvairāk nepieciešams. Pieaugušajiem parasti uzdāvinām kādu sīkumiņu, lai arī viņi nejūtas aizmirsti.

Apt02Kaspars.jpg

Anita, strādā pilsētvides uzkopšanā

Manuprāt, nav būtiski tas, ko mēs varam nopirkt veikalā, bet gan kopā būšana ar ģimeni ir šo svētku centrālais notikums un jēga. Tā ir sajūta, ko veikalā nevar nopirkt. Dāvanas, protams, arī bērniem sagādājam – parasti kādu sīkumiņu. Būtiskākais ir tas, ka Ziemassvētki apvieno kopā arī tos tuviniekus un mīļos, kuri ikdienā ir tālu no mums.

Apt02Anita.jpg

Igors, ceļu būvnieks

Visvairāk mēs skatāmies, lai dāvinātas tiktu lietas, ko cilvēkiem patiešām vajag. Tas noteikti būs kaut kas ļoti praktisks, nevis tāds, kas stāv grāmatplauktā un vienkārši krāj putekļus. Piemēram, šogad sievasmātei jau nopirkām sulu spiedi, jo zinām, ka viņai tā ir nepieciešama.

Apt02Igors.jpg

Inga, pašnodarbinātā

Jā, esmu jau sākusi gādāt dāvanas. Jo īpaši bērni tās gaida un par tām priecājas, tāpēc cenšos pirkt to, ko viņi vēlas. Par viņu vēlmēm vecāki parasti uzzina no viņu sarunām – dzirdam, par ko viņi savā starpā runā un pēc kā ilgojas. Tuvākajiem pieaugušajiem arī dāvinām kādu nelielu nieciņu.

Apt02Inga.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?