Uldis, skatuves montieris
Pirmās palīdzības sniegšanu apguvu, kārtojot autovadītāja eksāmenu autoskolā, bet dzīvē man to nav nācies pielietot. Ja vajadzētu praktiski kādam palīdzēt, droši vien kaut ko varētu, bet uztraukums būtu liels, jo katru dienu ar tādām lietām nav jāsaskaras.
Rolands, celtnieks
Man ir bijis jāpalīdz epilepsijas lēkmes gadījumā vienam cilvēkam veikalā. Viss veiksmīgi beidzās, jo es slimnīcā biju iemācījies, ko tādos gadījumos vajag darīt. Jāskatās, lai netiek sakosta mēle, un nedrīkst ļaut cilvēkam lēkmē izliekties. Vienam to ir grūti izdarīt, bet, ja ir palīgs, tad var noturēt slimnieku.
Kazimirs, pensionārs
Pašam nav nācies sniegt pirmo palīdzību, bet, ja tāda situācija būtu, es sauktu ātro palīdzību, jo nezinātu, kā rīkoties. Pats esmu kādreiz bijis jūrnieks, tur mūs apmācīja, kā veikt mākslīgo elpināšanu, bet dzīvē es to neesmu darījis.
Guntis, pensionārs
Ja nonāktu situācijā, kad ir jāsniedz pirmā palīdzība, noteikti sauktu mediķus no “ātrajiem”. Es neesmu ārsts, tāpēc varu izdarīt kaut ko nepareizi, un kas pēc tam atbildēs? Es nevaru uzņemties tādu atbildību, sevišķi, ja tas man ir svešs cilvēks.