Sestdiena, 18. oktobris, 2025 09:30

Atbild iedzīvotāji. Vai jums ir nācies palīdzēt cilvēkam dzīvības briesmās?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Vai jums ir nācies palīdzēt cilvēkam dzīvības briesmās?
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Sestdiena, 18. oktobris, 2025 09:30

Atbild iedzīvotāji. Vai jums ir nācies palīdzēt cilvēkam dzīvības briesmās?

Liene Ozola

Ātrākai reaģēšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests plāno vērienīgas reformas, tostarp – veidot pirmās palīdzības sniedzēju tīklu jeb īpaši sagatavot cilvēkus visā Latvijā, kas sniegs palīdzību līdz ārstu brigādes ierašanās brīdim.

Uldis, skatuves montieris

Pirmās palīdzības sniegšanu apguvu, kārtojot autovadītāja eksāmenu autoskolā, bet dzīvē man to nav nācies pielietot. Ja vajadzētu praktiski kādam palīdzēt, droši vien kaut ko varētu, bet uztraukums būtu liels, jo katru dienu ar tādām lietām nav jāsaskaras.

Apt17Uldis.jpg

Rolands, celtnieks

Man ir bijis jāpalīdz epilepsijas lēkmes gadījumā vienam cilvēkam veikalā. Viss veiksmīgi beidzās, jo es slimnīcā biju iemācījies, ko tādos gadījumos vajag darīt. Jāskatās, lai netiek sakosta mēle, un nedrīkst ļaut cilvēkam lēkmē izliekties. Vienam to ir grūti izdarīt, bet, ja ir palīgs, tad var noturēt slimnieku.

Apt17Rolands.jpg

Kazimirs, pensionārs

Pašam nav nācies sniegt pirmo palīdzību, bet, ja tāda situācija būtu, es sauktu ātro palīdzību, jo nezinātu, kā rīkoties.  Pats esmu kādreiz bijis jūrnieks, tur mūs apmācīja, kā veikt mākslīgo elpināšanu, bet dzīvē es to neesmu darījis.

APt17Kazimirs.jpg

Guntis, pensionārs

Ja nonāktu situācijā, kad ir jāsniedz pirmā palīdzība, noteikti sauktu mediķus no “ātrajiem”. Es neesmu ārsts, tāpēc varu izdarīt kaut ko nepareizi, un kas pēc tam atbildēs? Es nevaru uzņemties tādu atbildību, sevišķi, ja tas man ir svešs cilvēks.

Apt17Guntis.jpg

