Guntis, strādā gadījuma darbus
Birzgalē dzīvoju kopš 1993. gada. Es strādāju zāģētavās Ķegumā vai Lielvārdē, bet neatmaksājas braukāšana. Gribētu, lai ir darbavietas tepat uz vietas. Uz pasākumiem nekādiem neeju, nav vairs tie gadi, nav arī vairs tās kompānijas, kas kādreiz bija.
Māris, pensionārs
Pie mums viss notiek tā, kā tam jānotiek. Man grūti ir ar datoriem, – ko tad nu vairs, aizeju pie jaunākiem, un viņi man palīdz. Es gribētu pats samaksāt rēķinus, taču nav vairs tādas uzņēmības mācīties. Šobrīd esmu nedaudz apslimis, piemeklē veselības problēmas, bet tad paskatos pasē – nav ko brīnīties!
Lelde, strādā bērnudārzā
Mums te viss ir labi. Apbēdina vienīgi apkures lielās cenas. Prieks, ka ir pašiem savs bērnudārzs, skola, mūzikas skola, veikali, ģimenes ārsts, aptieka, bibliotēka... Ja kaut kā nav – aizbraucu uz pilsētu.
Laura, dzīvo Birzgalē, strādā tirdzniecības jomā
Es pagastā dzīvoju kādus desmit gadus, jo draugs te dzīvo. Man te patīk – ir skola, bērnudārzs, kas ir labi. Dēls apmeklē bērnudārzu. Darbavietu gan nav, braucu uz darbu pilsētā. Te ir mierīgi, nav pilsētas burzmas.