Ceturtdiena, 19. februāris, 2026 09:00

Atbild iedzīvotāji. Vai jūs apmierina dzīve pagastā?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Vai jūs apmierina dzīve pagastā?
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Ceturtdiena, 19. februāris, 2026 09:00

Atbild iedzīvotāji. Vai jūs apmierina dzīve pagastā?

Liene Ozola

Nereti tiek salīdzināta dzīve laukos un pilsētā. Viedokļi ir dažādi, bet biežāk cilvēki saka, ka pilsētā dzīvot ir labāk, tur vairāk iespēju. Tajā pašā laikā dzīve laukos piesaista ar mierīgāku vidi, tīrāku gaisu un ciešāku saikni ar dabu. Izvēle par labu vienai vai otrai vietai parasti ir atkarīga no cilvēka vērtībām, dzīves ritma un personīgajām prioritātēm.

Guntis, strādā gadījuma darbus

Birzgalē dzīvoju kopš 1993. gada. Es strādāju zāģētavās Ķegumā vai Lielvārdē, bet neatmaksājas braukāšana. Gribētu, lai ir darbavietas tepat uz vietas. Uz pasākumiem nekādiem neeju, nav vairs tie gadi, nav arī vairs tās kompānijas, kas kādreiz bija.

Apt13Guntis.jpg

Māris, pensionārs

Pie mums viss notiek tā, kā tam jānotiek. Man grūti ir ar datoriem, – ko tad nu vairs, aizeju pie jaunākiem, un viņi man palīdz. Es gribētu pats samaksāt rēķinus, taču nav vairs tādas uzņēmības mācīties. Šobrīd esmu nedaudz apslimis, piemeklē veselības problēmas, bet tad paskatos pasē – nav ko brīnīties!

Apt13Maris.jpg

Lelde, strādā bērnudārzā

Mums te viss ir labi. Apbēdina vienīgi apkures lielās cenas. Prieks, ka ir pašiem savs bērnudārzs, skola, mūzikas skola, veikali, ģimenes ārsts, aptieka, bibliotēka... Ja kaut kā nav – aizbraucu uz pilsētu.

Apt13Lelde.jpg

Laura, dzīvo Birzgalē, strādā tirdzniecības jomā

Es pagastā dzīvoju kādus desmit gadus, jo draugs te dzīvo. Man te patīk – ir skola, bērnudārzs, kas ir labi. Dēls apmeklē bērnudārzu. Darbavietu gan nav, braucu uz darbu pilsētā. Te ir mierīgi, nav pilsētas burzmas.

Apt13Laura.jpg

