Gita, pensionāre
Es domāju, ka vēlēšanu sistēmā būtu jāveic izmaiņas, piemēram, noteikti vajadzētu ieviest vecuma ierobežojumu deputātiem. Ja deputāta kandidātam jau ir ap 80 gadiem, tad, manuprāt, viņš vairs nav spējīgs pilnvērtīgi pildīt savus darba pienākumus. Jādod vieta jaunākiem cilvēkiem. Es pati vienmēr balsoju par vienu partiju un par to balsošu arī nākamajās Saeimas un pašvaldību vēlēšanās.
Aivars, uzņēmējs
Protams, ka vēlēšanu sistēma Latvijā būtu jāmaina, jo parlamentā kopā ar populāriem un atbalstītiem deputātiem nonāk pārāk daudz lieku personāžu. Pašreizējo Saeimas sastāvu vērtēju ļoti kritiski, jo par Saeimas pieņemto lēmumu kvalitāti, drīzāk – nekvalitāti, liecina visa mūsu dzīve un tās līmenis.
Jānis, pensionārs
Nē, mani neapmierina pašreizējā sistēma, jo tautai ir pārāk maza teikšana. Ja būtu iespējams balsot par konkrētiem deputātu kandidātiem, vēlētājiem būtu daudz lielāka ietekme nekā šobrīd, balsojot par partijām. Tāpat būtu vērtīgi, ja mums būtu tautas vēlēts Valsts prezidents – tad mēs tiešām justu, ka mūsu gribai ir nozīme.
Irēna, strādā slimnīcā
Ziniet, es politikai līdzi sekoju ļoti minimāli, taču pašreizējais Saeimas sastāvs mani ne visai apmierina. Ļoti daudzi pašreizējie deputāti šķiet tādi, kas negrib strādāt, bet drīzāk peld pa tēmām, kad viņiem ir jāsniedz konkrētas atbildes. Šādā situācijā, manuprāt, būtu labi, ja mēs varētu balsot par konkrētiem cilvēkiem, no kuriem varētu arī prasīt atbildību.