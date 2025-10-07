Otrdiena, 07.10.2025 12:54
Pirmdiena, 6. oktobris, 2025 09:16

Atbild iedzīvotāji. Vai jūs apmierina veselības aprūpe novadā?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Vai jūs apmierina veselības aprūpe novadā?
Nākamā gada budžetā veselības aprūpei papildus paredzēti 34,5 miljoni eiro. Lai arī rindas pie ārstiem, visticamāk, nemazināsies, tiek solīta pakalpojumu pieejamības uzlabošana, jo tiek plānots nodrošināt vairāk mediķu reģionālajās slimnīcās.

Biruta, pensionāre

Pie ārstiem ir grūti tikt, kā jau visā valstī. Gribēju pierakstīties pie dermatologa, bet rindā jāgaida trīs vai četri mēneši, bet man vajag tūlīt. Kad jau tiek pie dakteriem, tad mani apmierina tas, kā notiek ārstēšana, jo man allaž ir palīdzēts, brūces pēc tam ir labi sadzijušas, arī medikamenti tiek izrakstīti tādi, kas palīdz konkrētajai slimībai.

Ināra, pensionāre

Vispār man ir ļoti maz vajadzīga mediķu palīdzība, atskaitot ģimenes ārstu, kādu speciālistu un “Gulbja laboratoriju”. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka man tā ir bijusi laba. Endokrinologs bija ļoti labs, tāpat ar ģimenes ārsti man ir paveicies. Tas, kas ir vajadzīgs, vienmēr ir izdarīts, un, ja ir nepieciešams vēl kāds speciālists, dodos uz Rīgu.

Zenta, pensionāre

Es teiktu, ka veselības aprūpe ir samērā laba, īpaši, domājot par pensionāriem. Varbūt lielākā problēma ir tad, ja esam pieraduši pie viena mediķa un tad nāk vietā cits, tad varbūt ir tā neierastāk un sākumā grūtāk.

Terēze, pensionāre

Tā nav tikai novadā, bet lielākā problēma ir tas, ka visur šobrīd ir jāmaksā. Es saprotu, ka naudas nepietiek, bet šogad tas ir īpaši jūtams, jo bez apmaksas pat netiek veikts pieraksts. Tikai un vienīgi par naudu, un pat tādā gadījumā ir ļoti ilgi jāgaida rindā.

