Jautājām iedzīvotājiem ielās, vai viņi kādreiz paklausās pašvaldības domes vai Saeimas sēdes un vai vispār interesē politiķu darbs.

Ieva, zvērināta revidente:
– Nē, es neskatos, bet mans draugs gan tam seko līdzi. Neskatos ne domes, ne Saeimas sēdes, jo man tam neatliek laika – jākopj un jāaudzina mazs bērniņš. Ja būtu brīvs laiks, droši vien skatītos, jo politika mani interesē, īpaši pirms vēlēšanām. Toreiz ļoti cītīgi skatījos un klausījos visas debates, lai izdarītu pārdomātu lēmumu. Un nobalsoju par Helmani, jo man patīk, ko viņš pilsētā ir izdarījis.

mceu_12986045431760339020057.jpg

Guntars, tehniskais darbinieks:
– Nē, mani politika neinteresē. Man ir citi darba pienākumi un citas lietas, ar ko nodarboties un par ko rūpēties, un man nav laika muļķībām. Tas ir to cilvēku darbs, kuri ir ievēlēti – lai viņi ar to nodarbojas. Man ir savi darbi un savas prioritātes.

mceu_66094533951760340125273.jpg

Aigars, tehniskais darbinieks:
– Nē, man nav laika ar tādām lietām nodarboties. Tur viss ir viens liels ļembasts un izrādīšanās, bet praktiski jau viss ir izlemts. Turklāt mani tas īpaši neinteresē, tāpēc, pat ja būtu iespēja, es nesekotu līdzi pašvaldības domes un Saeimas sēdēm.

mceu_39104663061760340130667.jpg

Olga, pensionāre:
– Nē, neskatos, jo man ir ļoti sāpīgi par to, ka lielākā daļa šo cilvēku par tautu vispār nedomā, par to, kas ir cilvēkiem svarīgi – medicīna, izglītība. Man ļoti gribētos, lai mūsu vara vairāk rūpētos par to, kā labāk izdarīt cilvēkiem, kā panākt labāku rezultātu visai tautai.

mceu_18664800671760340136782.jpg

