Svetlana, pensionāre
Karavīriem vajadzētu vairāk mūs sargāt – nodokļu maksātāji viņiem par to maksā algas. Briesmīgi, ka cilvēki, būdami gudri un spējīgi izgudrot tik daudz laba, ražo dronus un ieročus, lai kaitētu cits citam. Gribas mieru. Arī karš Ukrainā man nav aptverams. Kā var kaimiņš sist kaimiņu?
Mārtiņš, strādā nekustamo īpašumu apsaimniekošanā
Manuprāt, tracis ir sacelts par lielu. Latvijai vajadzētu kļūt stiprākai dronu jomā un spēt šādus draudus identificēt un nepieciešamības gadījumā arī notriekt. Skaidrs arī, ka mēs neesam kara apstākļos un nevaram visu robežu nosegt ar armiju. Tā ir kārtējā mācību stunda – jāgatavojas, jo mierīgāk, visticamāk, nebūs. Kopumā es jūtos droši.
Matīss, fizioterapeits
Tas nav normāli. Cik lasīju ziņās, iedzīvotāji brīdinājumu par droniem saņēma tikai pēc pusotras stundas, kad tie parādījās. Es dzīvoju Ikšķilē, un te tomēr ir drošāk nekā pierobežā, bet cilvēki Latgalē droši vien jūtas nedroši. Atbildīgie Rīgā tikai meklē vainīgos un rāda cits uz citu ar pirkstu. Bardaks.
Laila, dārzniece
Smagi, ka tā notiek. Žēl, ka mūsu robeža netiek pietiekami sargāta, vairāk vajadzētu iesaistīties armijai. Viss atkarīgs no tiem, kas pieņem lēmumus “augšā”. Manuprāt, cilvēkiem par šādām situācijām jāuzzina laikus – telefonos jābūt brīdinājumiem. Tiem, kuri sargā robežu, ir jābūt informācijai, ka kaut kas lido pāri. Kopumā ir smagi, ka pasaulē vispār kaut kas tāds notiek. Tagad ir pavasaris, cilvēkiem vajadzētu priecāties par dabu un dzīvi, nevis domāt, kā kaitēt citiem.
Sestdiena, 16. maijs, 2026 09:29
Atbild iedzīvotāji. Vai jūs satrauc droni, kas ielido Latvijā?
Pēdējo nedēļu laikā vairākkārt konstatēta, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanās vai ielidošana Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp pēdējo reizi – maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē. Šis gadījums noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas valdības krišanas.