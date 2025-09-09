Atbild iedzīvotāji. Vai jūs satrauc iespējamais pārtikas cenu pieaugums?

Palmērija, pensionāre
Protams, ka uztrauc. Šogad daudzi lauki slīkst ūdenī, tas nozīmē, ka kartupeļiem, sīpoliem, burkāniem būs sliktāka raža. Nezinu, kā beigās būs, bet, domāju, veikalā cena tiem būs lielāka. Tāpēc daudz ko pati cenšos izaudzēt, lai mazāk ir jāpērk.
Vija, puķkope
Uztrauc, jo man bērniem arī lauki slīkst ūdenī. Viņi audzē bioloģiskos dārzeņus, un šā gada laikapstākļi tos ļoti ir ietekmējuši. Tagad vēl arī kukaiņi ir uzradušies, kas noēd ražu. Par to, kā tas ietekmēs cenas veikalos, neņemos spriest, jo pārtika visu laiku kļūst dārgāka. Vai šis būs noteicošais cenas faktors, nezinu.
Dace, biroja darbiniece
Lasīju, ka dārgāka pārtika nekļūs, jo esam kopējā Eiropas tirgū. Taču tas ir ļoti slikti mūsu uzņēmējiem, zemniekiem un mūsu valstij. Būs mazāki nodokļu ieņēmumi, īpaši, domājot par cūku likvidēšanu tik milzīgā skaitā. Mēs bez pārtikas nepaliksim, bet droši vien būs vairāk ievestās produkcijas, taču labprātāk mēs lietojam mūsu pašu pārtiku.
Jana, pensionāre
Pati es neuztraucos, bet cilvēkiem, kas lieto uzturā kartupeļus un cūkgaļu, tiem gan ir katastrofa. Es uzturā vairāk lietoju aitu, tītaru un lielopu. Neuztraucos, jo Eiropa jau mūs pabaros, tāpat kā līdz šim, bet žēl zemnieku, jo graudi ir slapji, to žāvēšana ir papildu darbs un izdevumi.