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MĀRIS, strādā valsts iestādē
Izraēlā biju 2014. gadā vēsturiskā ceļojumā. Tā ir ļoti interesanta valsts – kristietības šūpulis ar bagātu vēsturi. Pārsteidza Nāves jūra – sāls graudi ir tik asi, ka bez čībām pa krastu nevar staigāt, var sagriezt kājas. Nedaudz sarūgtināja tas, ka daudzas Bībelē aprakstītās vietas mūsdienās ir apbūvētas ar bazilikām, baznīcām un citiem piemiņas objektiem. Biju tās iztēlojies citādāk. Mūsdienās Izraēla cīnās par savu eksistenci, un pašreizējais konflikts ir ļoti sarežģīts – to ietekmē arī lielās naudas plūsmas uz Palestīnu. Labprāt uz Izraēlu aizbrauktu vēlreiz, taču šobrīd tas nav droši.
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EDGARS, jurists
Par Izraēlu esmu lasījis Bībelē. Ap šo mazo valsti vienmēr ir bijusi liela ažiotāža – tā ir pasaules uzmanības centrā gan politiski un ekonomiski, gan arī zinātnes jomā. Tur ir daudz zinātnisku atklājumu un Nobela prēmiju laureātu. Pastāv arī tādi priekšstati – ja labs jurists vai juvelieris, tad ebrejs. Mums viņi bieži tiek pasniegti kā ļoti veiksmīgi cilvēki, kuriem viss izdodas. Gribētos uz turieni aizbraukt un pašam redzēt.
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LIGITA, pensionāre
Par Izraēlu man nav daudz laba, ko teikt. Man nav saprotama viņu politika, ticība un kultūra. Skatos televīzijā raidījumu «Citāda pasaule», un tur rādīja, kā viņi dzīvo. Mani pārsteidz, ka tik daudz kas notiek uz ielas, arī ēšana. Esmu bijusi Ēģiptē, Krimā un Krētas salā, bet uz Izraēlu gan negribētu doties. Manuprāt, arī pie mums ir svētas vietas – var aizbraukt, piemēram, uz Krustu kalnu Lietuvā. Ja cilvēks tic, nav jābrauc tik tālu, lai izjustu svētvietas īpašo noskaņu.
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TAISIJA, darbojas apkalpošanā
Zinu, ka Izraēla dibināta 1948. gadā un pilsonību var iegūt cilvēki ar ebreju izcelsmi, ja to var pierādīt. Man tur dzīvo attāli radi – pensionāri. Viņi uz Izraēlu pārcēlās pirms aptuveni desmit gadiem, jo gribēja vecumdienas pavadīt siltākā klimatā, un stāsta, ka valsts pensionārus materiāli atbalsta. Labprāt aizbrauktu uz Izraēlu – gribētu redzēt Nāves jūru un izbaudīt silto klimatu. Mani bērni tur ir bijuši, un viņi stāstīja, ka pie jūras vietējie dzīvo pat teltīs. Tā šķiet interesanta un skaista zeme.
Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 08:08
Atbild iedzīvotāji. Vai jūs šobrīd dotos uz Izraēlu?
Svētā zeme, bagāta vēsture, mūsdienu konflikti un unikāla kultūra – Izraēla izraisa dažādas asociācijas un nereti arī pretrunīgus viedokļus. Vaicājām iedzīvotājiem, ko viņi zina par šo valsti un vai vēlētos to apmeklēt.