Gunta, pensionāre:
Nav pareizi, jo nedrīkst atbalstīt tos, kas ir netaisni iebrukuši un karo Ukrainā. Arī veikalā krievu produkcija nekam neder, jo tāpat visa tā nauda aiziet krievijai. Domāju, ka arī sliedes vajadzētu demontēt un kopumā Latvijā vajadzētu pāriet uz Eiropas platuma sliedēm, nevis būvēt jaunas platās sliedes.
Toms, arhitekts:
Tas ir duāls jautājums, jo, no vienas puses, protams, satiksmi vajadzētu slēgt, bet, no otras, – tādā veidā mēs liedzam iespēju pārvietoties tiem cilvēkiem, kas nepiekrīt krievijas oficiālajai politikai. Un, tiem cilvēkiem liedzot iebraukt, mēs viņiem nedodam iespēju pārliecināties, ka viss nav tā, kā stāsta viņu propaganda.
Ilze, pedagoģe:
Nē, nevajag. Ja reiz Latvija un Eiropas Savienība ir noteikušas sankcijas pret krieviju, tad tām ir jābūt līdz galam un daudz stingrāk ievērotām. Sliedes gan nevajadzētu demontēt, jo kaut kad jau šis murgs beigsies, un jādomā ir, ko darīt pēc tam.
Elita, biroja darbiniece:
It kā parastam cilvēkam to nevajadzētu, tomēr ir cilvēki, kam radi dzīvo krievijā, tiem nebūtu iespējas satikties. Kas attiecas uz precēm, tad es personīgi nepērku krievijā ražotās, ja pamanu, ka tās ir no turienes ievestas. Oficiāli, protams, tirdzniecību nevajadzētu uzturēt, lai mēs viņus neatbalstītu un lai viņu nepelnītu uz mūsu rēķina.