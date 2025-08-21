Ceturtdiena, 21.08.2025 22:45
Janīna, Linda
Trešdiena, 20. augusts, 2025 08:22

Atbild iedzīvotāji. Vai mēdzat vēl satikties ar kādreizējiem skolasbiedriem un pedagogiem?

Liene Ozola
Tuvojoties jauna mācību gada sākumam, dauzdviet Latvijā skolu absolventi tiek aicināti uz skolas salidojumiem. Tā ir iespēja atkal satikt klasesbiedrus, skolotājus un draugus, dalīties atmiņās un kopīgi svinēt skolas tradīcijas.

ANDRIS, pensionārs

Kādus piecus gadus neesmu nevienu bijušo skolasbiedru saticis, un par pedagogiem man nav ziņu, kurš vispār vēl ir dzīvs. Mums nav bijušas tādas speciālas tikšanās. Ja nu vienīgi uz ielas garāmejot kādu satieku, sasveicināmies un nedaudz papļāpājam. Ļoti sen esmu bijis uz salidojumu Ķeguma skolā.

VIKTORS, pensionārs

Satiekamies. Tieši šodien braucu uz salidojumu, jo mūsu Vidrižu pamatskolā tiek svinēta skolas 100 gadu jubileja. Protams, katru gadu tā nenotiek, bet cenšamies tomēr kontaktu uzturēt un ar pazīstamajiem klasesbiedriem satikties. Citādi ir ar pedagogiem, jo lielākā daļa no viņiem jau ir miruši.

MĀRA MADARA, juriste

Ir daži skolas un pat bērnudārza biedri, ar kuriem sanāk regulāri satikties un uzturēt kontaktus. Taču, protams, ar lielāko daļu tā nav. Runājot par pedagogiem, pirmajos gados pēc skolas beigšanas sanāca vēl šad tad aiziet uz skolu un aprunāties ar klases audzinātāju un citām skolotājām, taču pēdēdā laikā vairs ne.

BIRUTA, pensionāre

Pagājušajā gadā mūsu skolai bija jubileja, un tad es izdomāju, ka vajadzētu organizēt bijušo klasesbiedru satikšanos. Divatā ar vienu bijušo skolasbiedreni to darījām, bet jāsaka, ka atsaucība bija ļoti neliela. Sanācām kopā tikai kādi 7 cilvēki. Laikam visi palikuši tādi kūtri un neaktīvi.

