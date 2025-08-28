Ceturtdiena, 28.08.2025 14:24
Atbild iedzīvotāji. Vai nedēļas nogalē apmeklējāt kādus novada svētkus?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Vai nedēļas nogalē apmeklējāt kādus novada svētkus?
Aigars Bokāns Jansons (Ogres Kultūras centrs)/Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Vai nedēļas nogalē apmeklējāt kādus novada svētkus?

Liene Ozola

Aizvadītā nedēļas nogale bija īpaši bagātīga ar dažādu svētku un kultūras pasākumu piedāvājumu – gan plašiem brīvdabas koncertiem un sportiskām aktivitātēm, gan radošām darbnīcām un ģimenēm draudzīgām norisēm. To apmeklētāji varēja izvēlēties pasākumus dažādām gaumēm, vecuma grupām un interesēm – sākot no krāšņām izklaidēm ar dejām, mūziku līdz vietējo tradīciju iepazīšanai.

JEĻENA, auklīte

Jā. Biju uz Ogres pilsētas svētkiem. Tā viss bija ļoti jauki, taču traucēja skaļā mūzika naktīs. Es saprotu, ka tas bija paredzēts jauniešiem, taču domāju, ka citreiz vajadzētu vai nu vietas, vai laika izvēli mainīt. Bet svētku programma kopumā bija ļoti krāšņa.

mceu_37496562121756272567670.jpg

RUTA, pensionāre

Es labprāt būtu atbraukusi, bet no maniem tālajiem laukiem brīvdienās nekursē neviens sabiedriskā tansporta līdzeklis. Darba dienās autobusi ir no rīta un vakaros, bet brīvdienās varam pārvietoties tikai kājām vai ar kāda drauga vai kaimiņa palīdzību.

mceu_15244370731756272621958.jpg

VLADIMIRS, strādā par noliktavas vadītāju

Nē, nebiju. Ziniet, man nepatīk skaļi pasākumi, kur pulcējas daudz cilvēku. Brīvdienās biju mežā. Tā ir mana baznīca. Man patīk mierīga pastaiga pa mežu, klusumā, kur mani nekas un neviens netraucē. Ne tik daudz sēņot un ogot eju, cik vienkārši baudīt atpūtu dabā.

mceu_10555794341756272631780.jpg

DARIS, pensionārs

Jā. Biju uz Ogres pilsētas svētkiem. Ļoti patika brauciens ar laivu, kurā varēja apskatīt Ogres bāku no ūdens. Šo pasākumu atbalstīja vietējā Pensionāru biedrība. Citu gan neko neapmkelēju, bet šo svētku pasākumu patiešām izbaudīju.

mceu_2440784951756272659725.jpg

