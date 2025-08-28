Atbild iedzīvotāji. Vai nedēļas nogalē apmeklējāt kādus novada svētkus?

JEĻENA, auklīte
Jā. Biju uz Ogres pilsētas svētkiem. Tā viss bija ļoti jauki, taču traucēja skaļā mūzika naktīs. Es saprotu, ka tas bija paredzēts jauniešiem, taču domāju, ka citreiz vajadzētu vai nu vietas, vai laika izvēli mainīt. Bet svētku programma kopumā bija ļoti krāšņa.
RUTA, pensionāre
Es labprāt būtu atbraukusi, bet no maniem tālajiem laukiem brīvdienās nekursē neviens sabiedriskā tansporta līdzeklis. Darba dienās autobusi ir no rīta un vakaros, bet brīvdienās varam pārvietoties tikai kājām vai ar kāda drauga vai kaimiņa palīdzību.
VLADIMIRS, strādā par noliktavas vadītāju
Nē, nebiju. Ziniet, man nepatīk skaļi pasākumi, kur pulcējas daudz cilvēku. Brīvdienās biju mežā. Tā ir mana baznīca. Man patīk mierīga pastaiga pa mežu, klusumā, kur mani nekas un neviens netraucē. Ne tik daudz sēņot un ogot eju, cik vienkārši baudīt atpūtu dabā.
DARIS, pensionārs
Jā. Biju uz Ogres pilsētas svētkiem. Ļoti patika brauciens ar laivu, kurā varēja apskatīt Ogres bāku no ūdens. Šo pasākumu atbalstīja vietējā Pensionāru biedrība. Citu gan neko neapmkelēju, bet šo svētku pasākumu patiešām izbaudīju.