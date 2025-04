Atbild iedzīvotāji. Vai plānojat piedalīties pašvaldību vēlēšanās? Liene Ozola

Šovasar 7. jūnijā visā Latvijā 42 vēlēšanu apgabalos notiks pašvaldību vēlēšanas. Vēlētājiem tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Lai nobalsotu, vēlētājam būs jāizvēlas viena vēlēšanu zīme. To var atstāt negrozītu, taču var arī paust īpašu attieksmi pret kādu no kandidātiem. Vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, var balsot pa pastu no ārvalstīm.