|
Svetlana, strādā izglītības jomā
Starptautiskajai politikai sekoju līdzi. Rezultātus Ungārijā vērtēju ar dažādām izjūtām. Vienmēr esmu par kaut ko jaunu, bet Orbāna politika man savā ziņā imponēja. Žēl, ka viņš netika tālāk. Orbāns iestājās par savu valsti, par savas valsts labklājību. Kā būs tālāk? Dzīvosim – redzēsim.
|
Alda, sniedz psiholoģiskas konsultācijas
Vēlēšanu rezultātus Ungārijā vērtēju pozitīvi. Beidzot tur viss iegriezīsies normālās sliedēs. Būs par vienu valsti mazāk, kur ir milzīga Krievijas ietekme. Priecājos, ka Ungārija vairs nebūs tā valsts, kas ietekmē atbalstu Ukrainai – gan finansējumu, gan ieročus, gan visu pārējo.
|
Guntis, mediķis
Starptautiskajai politikai, protams, sekoju līdzi. Parlamenta vēlēšanu rezultāti Ungārijā mani iepriecina. Beidzot tur beigsies tas komunisms. Jaunais premjerministrs Pēters Maģars – viss ar viņu ir kārtībā.
|
Verners, strādā finanšu jomā
Par politiku klausos ziņās, lasu ziņu portālos. Domāju, ka rezultāti Ungārijā ir pluss Ukrainai, būs vairāk iespēju atbalstīt Ukrainu. Orbāns bija kategorisks, bloķēja finanšu paketes Ukrainai, vairāk virzījās uz Krievijas pusi. Tas, kurš uzvarēja, vairāk tendēts uz demokrātiju, jābūt arī uzlabojumiem pašā Ungārijā.
Sestdiena, 18. aprīlis, 2026 09:27
Atbild iedzīvotāji. Vai sekojat līdzi notikumiem Ungārijā?
Eksperti paredz, ka Ungārijas jaunais premjers kā centriski labējs politiķis veiks pārmaiņas iekšpolitikā, bet ne viss tiks pārbūvēts. Lielākā dekonstrukcija sagaidāma ārpolitikā – attiecības ar Krieviju pasliktināsies, pat ja nesabruks pilnībā, savukārt attiecības ar Ukrainu un Eiropas Savienību kļūs labākas.