Pēc pāris dienām Itālijā noslēgsies ziemas olimpiskās spēles, kas līdzās sportiskajiem sasniegumiem paliks atmiņā arī kā spēles, kas norisinājās kara ēnā. Īpašu rezonansi izraisīja ukraiņu skeletonista diskvalifikācija ķiveres apdrukas dēļ. Latvijai šīs spēles iezīmējās arī citā aspektā – negaidītu popularitāti ieguva Gata Šļūkas karikatūra, kur līdzās sporta tematikai spilgti atainota arī kara klātbūtne.

Andra, strādā skolā

Ļoti minimāli sekoju līdzi. Paklausos galvenos rezultātus. Prieks, ka kamaniņu braucējai Elīnai Botai sudrabs. Mani interesē kalnu slēpošana. Ukraiņu sportistu nevajadzēja diskvalificēt, tas šķiet netaisnīgi.

Apt20Andra.jpg

Dzintars, pagasta pārvaldes vadītājs

Visu laiku sekoju līdzi. Ir daži zināmāki sportisti no Latvijas, tāpēc sekoju. Mani vairāk interesē kamaniņu sports, skeletons. Patīk, ka latvieši tiek novērtēti ārzemēs un Dukurs ir Lielbritānijas komandas treneris. Tie sportisti, kas no Lielbritānijas startē skeletonā, ir ļoti jaudīgi. Olimpiāde ir nedaudz pārvērsta par politisko cīņu arēnu, droši vien kaut kas ir jāmaina olimpisko spēļu kustībā.

Apt20Dzintars.jpg

Gunta, sētniece

Jā, protams, sekoju līdzi! Sports man vienmēr ir paticis, jaunībā peldēju, skrēju, tagad sportoju, sniegu tīrot. Redzēju atklāšanu. Īpaši sekoju līdzi hokejam. Kad mūsējie zaudē, tad gan ir žēl, bet turu īkšķus.

Apt20Maara.jpg

Romeo, uzņēmējs

Olimpiādei līdzi nesekoju, man nerāda televizors. Internetā brīžiem palasu ziņas. Esmu aizņemts darbā, man Rīgā ir privātais bērnudārzs. Sports īpaši nesaista, hokejs un futbols šķiet garlaicīgs, basīti vēl var paskatīties.

Apt20Romeo.jpg

