Andra, strādā skolā
Ļoti minimāli sekoju līdzi. Paklausos galvenos rezultātus. Prieks, ka kamaniņu braucējai Elīnai Botai sudrabs. Mani interesē kalnu slēpošana. Ukraiņu sportistu nevajadzēja diskvalificēt, tas šķiet netaisnīgi.
Dzintars, pagasta pārvaldes vadītājs
Visu laiku sekoju līdzi. Ir daži zināmāki sportisti no Latvijas, tāpēc sekoju. Mani vairāk interesē kamaniņu sports, skeletons. Patīk, ka latvieši tiek novērtēti ārzemēs un Dukurs ir Lielbritānijas komandas treneris. Tie sportisti, kas no Lielbritānijas startē skeletonā, ir ļoti jaudīgi. Olimpiāde ir nedaudz pārvērsta par politisko cīņu arēnu, droši vien kaut kas ir jāmaina olimpisko spēļu kustībā.
Gunta, sētniece
Jā, protams, sekoju līdzi! Sports man vienmēr ir paticis, jaunībā peldēju, skrēju, tagad sportoju, sniegu tīrot. Redzēju atklāšanu. Īpaši sekoju līdzi hokejam. Kad mūsējie zaudē, tad gan ir žēl, bet turu īkšķus.
Romeo, uzņēmējs
Olimpiādei līdzi nesekoju, man nerāda televizors. Internetā brīžiem palasu ziņas. Esmu aizņemts darbā, man Rīgā ir privātais bērnudārzs. Sports īpaši nesaista, hokejs un futbols šķiet garlaicīgs, basīti vēl var paskatīties.