Guntis, ogrēnietis, strādā medicīnas jomā:
– Ietekmē finansiāli – man ir mašīna, un degviela kļuvusi dārgāka. Ir arī nedrošības sajūta. Pārāk daudz to karu. Tuvinieki riskēja un aizbrauca uz Ēģipti, bet mēs paši droši vien nebrauktu. Tas, kas notiek Tuvajos Austrumos, ir ļoti nopietns karš ar lieliem spēkiem un daudz ieroču, un tas tik ātri nebeigsies – iespējams, šis ir tikai sākums. Drīz būs jāiepērk gāze nākamajai sezonai, tā arī droši vien būs dārgāka – pieaugs rēķini. Manuprāt, šādas lietas vajadzētu risināt diplomātiski, nevis ar ieročiem.
Viesturs, ogrēnietis, strādā aizsardzības jomā:
– Noteikti, ka tas ietekmē. Pirmkārt, ekonomiski, degvielas cenu ziņā, otrkārt – psiholoģiski. Domāju, ka šajā situācijā pat lielākajiem ekspertiem droši vien nav skaidru risinājumu, jo daudz kas atkarīgs no Trampa, Izraēlas un citām lielvarām. Pats neesmu informēts visos sīkumos, bet Tuvajos Austrumos situācija vienmēr bijusi sarežģīta – tur iesaistīta reliģija, politika un ekonomika.
Egīls, ogrēnietis, laimīgs pensionārs:
– Šaubu nav, ka tas ietekmē. Ir iekšējs satraukums par visu, kas notiek, – kā tas skars mūsu bērnus, mazbērnus, Latviju kopumā. Ar mums pašiem viss ir kārtībā, bet to, kas notiek apkārt, protams, jūtam. Katru dienu skatāmies ziņas un sekojam līdzi notikumiem. Paši nekur netaisāmies braukt, lai gan esmu dzirdējis, ka daži saka – ja kas, plāno aizbraukt.
Kristīne, ogrēniete, uzņēmēja:
– Jā, tas ietekmē. Degvielas cenas ceļas. Man pēc precēm jābrauc uz Rīgu. Pagaidām klientiem cenas neceļu, bet, visticamāk, būšu spiesta to darīt. Nākotnē tas ietekmēs vēl vairāk, arī elektroenerģijas cenas. Man Dubaijā dzīvo draugi, tāpēc tas ir nepatīkami, raizējos – kad pieceļos, uzreiz skatos ziņas. Šobrīd tur ir stabili, bet neviens nezina, kā būs nākotnē. Ceru, ka viss ātri atrisināsies, bet tāpat cerēju arī par situāciju Ukrainā. Esmu ļoti vīlusies.