Svētdiena, 7. decembris, 2025 16:35

Atbild iedzīvotāji. Vai vakcinējaties pret sezonālajām slimībām?

Atbild iedzīvotāji. Vai vakcinējaties pret sezonālajām slimībām?
Latvijā strauji pieaug gripas izplatība, un saslimstība šobrīd ir tuvu epidēmijas slieksnim, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati. Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars šobrīd sasniedzis 9,1%, kas ir ļoti tuvu epidēmijas robežai – 10%.

Santa, medmāsa

Pret gripu nevakcinējos. Apmēram pirms 10 gadiem to izdarīju, bet kopš tā laika nav bijusi vajadzība. Es nebaidos no gripas, lai gripa baidās no manis.  Kā stiprinu imunitāti? Dzeru B un D grupas vitamīnus, sauļojos, braucu atpūsties – tā ir mana veselības recepte.

Valentīna no Ukrainas

Es vairs nevakcinējos pret sezonālajām slimībām. Man ir jau 75 gadi, un no vakcīnām man var kļūt tikai sliktāk. Protams, dzeru C un D vitamīnu. Jums Latvijā ir tāds ļoti labs auglis, līdzīgs citronam. Jā, pareizi – tā ir cidonija. To arī lietoju uzturā un tādā veidā stiprinu savu veselību. Ja ir slimību uzliesmojumi, neeju ārā un neapmeklēju vietas, kur pulcējas daudz iespējami slimu cilvēku.

Rita, penionāre

Nē, nepotējos. Man kaut kā tās sezonālās slimības nelīp klāt, tfu, tfu, tfu! Bet tā ikdienā dzeru zāļu tējas, pastaigājos svaigā gaisā, dzeru vitamīnus. Vispār jau neko tādu īpašu nedaru, bet man laikam, paldies Dievam, tas organisms ir tāds prātīgs.

Kristīne, invalīde

Šogad vēl neesmu potējusies un pagaidām arī neesmu slimojusi ar sezonālajām slimībām. Varbūt arī tāpēc neko īpaši nedaru, lai stiprinatu imunitāti. Cik varu ar kruķi, tik staigāju ārā un kā visi cilvēki dzeru vitamīnus, pārsvarā C un D, dažreiz arī citus.

