Santa, strādā loģistikas jomā
Darba ņēmējam ir vieglāka dzīve – mazāka atbildība. Man ir bijusi doma par savu puķu veikaliņu, bet nekur ar šo neesmu pavirzījusies, jo tagadējais darbs ir stabils. Kad šis apniks, tad varbūt īstenošu savu biznesu. Sekoju līdzi un internetā skatos, kādi ir puķu veikali – interesanti, skaisti, pārdomāti.
Iveta, strādā skolā
Neesmu domājusi par savu uzņēmējdarbību, jo man nav tādu dotību. Vieglāka dzīve ir darba ņēmējam, jo viņam nav jāievēro visi likumi, visi noteikumi, nav jādomā par finansēm, tikai jāsaņem.
Anastasija, dzīvo Ropažu novadā
Man ir bijusi doma turpināt mākslas skolas diplomdarbu, kad veidoju stilizētas ziedu rotas no polimērmāla. Varētu to turpināt un sākt pārdot, pelnīt naudu. Man bija iedvesma šim no vienas rotu autores, ņēmu no viņas arī dažus padomus. Bet uzņēmējdarbība nav viegla, tur jāpačakarējas arī ar finansēm un tā tālāk...
Oskars, strādā ar elektrību saistītā jomā
Kādreiz esmu domājis par uzņēmējdarbību savā sfērā, bet man administratīvās lietas… Grūti Latvijā šo ir palaist, tehniski komplicēti. Man ir sava firma, bet tā karājas gaisā. Man nav laika ar to bakstīties. Vienkāršāk ir aizbraukt kaut kur uz pāris mēnešiem un nopelnīt vairāk.