Pirmdiena, 16.02.2026 11:32
Džuljeta, Jūlija
Pirmdiena, 16.02.2026 11:32
Džuljeta, Jūlija
Pirmdiena, 16. februāris, 2026 09:42

Atbild iedzīvotājji. Vai kādreiz esat domājis sākt savu biznesu?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotājji. Vai kādreiz esat domājis sākt savu biznesu?
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Pirmdiena, 16. februāris, 2026 09:42

Atbild iedzīvotājji. Vai kādreiz esat domājis sākt savu biznesu?

Liene Ozola

Latvijā šā gada janvārī reģistrēti 979 jauni uzņēmumi, un tas ir lielākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits janvārī pēdējo gadu laikā. Visvairāk jauno uzņēmumu dibināti Rīgā – 477, kam seko Mārupes novads ar 32 un Jūrmala ar 31 uzņēmumu.

Santa, strādā loģistikas jomā

Darba ņēmējam ir vieglāka dzīve – mazāka atbildība. Man ir bijusi doma par savu puķu veikaliņu, bet nekur ar šo neesmu pavirzījusies, jo tagadējais darbs ir stabils. Kad šis apniks, tad varbūt īstenošu savu biznesu. Sekoju līdzi un internetā skatos, kādi ir puķu veikali – interesanti, skaisti, pārdomāti.

Apt13Santa.jpg

Iveta, strādā skolā

Neesmu domājusi par savu uzņēmējdarbību, jo man nav tādu dotību. Vieglāka dzīve ir darba ņēmējam, jo viņam nav jāievēro visi likumi, visi noteikumi, nav jādomā par finansēm, tikai jāsaņem.

Apt13Iveta.jpg

Anastasija, dzīvo Ropažu novadā

Man ir bijusi doma turpināt mākslas skolas diplomdarbu, kad veidoju stilizētas ziedu rotas no polimērmāla. Varētu to turpināt un sākt pārdot, pelnīt naudu. Man bija iedvesma šim no vienas rotu autores, ņēmu no viņas arī dažus padomus. Bet uzņēmējdarbība nav viegla, tur jāpačakarējas arī ar finansēm un tā tālāk...

Apt13Anastasija.jpg

Oskars, strādā ar elektrību saistītā jomā

Kādreiz esmu domājis par uzņēmējdarbību savā sfērā, bet man administratīvās lietas… Grūti Latvijā šo ir palaist, tehniski komplicēti. Man ir sava firma, bet tā karājas gaisā. Man nav laika ar to bakstīties. Vienkāršāk ir aizbraukt kaut kur uz pāris mēnešiem un nopelnīt vairāk.

Apt13Oskars.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?