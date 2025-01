Atbild iedzīvotāji: Vai zināt, ka šogad notiks pašvaldību vēlēšanas?

Ināra, pārdevēja

Jā, es zinu, ka šogad būs jāiet uz vēlēšanām, bet šobrīd manas domas nodarbina brāļa veselības problēmas, tāpēc neesmu vēl sākusi vispār par to domāt. Parasti pirms vēlēšanām es iedziļinos partiju kandidātu sarakstos un piedāvātajās programmās, taču izšķirošais, izdarot izvēli, tomēr ir personības.

Irēna, pensionāre

Jā, es, ka vasaras sākumā būs pašvaldību vēlēšanas. Ejot balsot, es bieži mainu savas politiskās izvēles un bieži viļos. (Smejas.) Un man ir grūti pateikt, kas ir pamatā manai izvēlei, kas “piešķiļas” un liek izdarīt tieši tādu izvēli. Kādreiz palasu arī partiju programmas, bet nav tā, ka katru gadu balsoju par vienu un to pašu partiju. Tas nav akmenī iekalts.

Linda, studē un strādā veselības aprūpē

Parasti es iepazīstos ar partiju un apvienību programmām, bet ļoti vērtēju arī iepriekšējos darbus un reputāciju. To, ka tuvojas vēlēšanas, var jau just, jo publiskajā telpā parādās skaļāka informācija, – to esmu ievērojusi. Taču pagaidām vēl neesmu sākusi iepazīties ar partiju piedāvājumiem.

Lilita, sociālā darba asistente

Zinu gan par vēlēšanām, un, tāpat kā vienmēr, iesim un balsosim. Man svarīgi ir tas, lai es zinātu, ko cilvēks iepriekš ir darījis, un lai būtu pārliecība, ka arī turpmāk viņš būs spējīgs savus pienākumus veikt. Ja es neko nezinu par attiecīgo kandidātu, tad, protams, nav nemaz, ko vērtēt, bet šobrīd man vēl nav savs favorīts.