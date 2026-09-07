Atim Ieviņam ģitāras krājas kaudzē kā trofejas un atgādina par brīžiem, kad emocijas uzvar loģiku

Ir uzaugušas jaunas paaudzes, kuras Mārtiņu Braunu zina tikai kā vienas dziesmas – “Saule, Pērkons, Daugava” – autoru, ko dzied kā svinīgu mantru Mežaparka Lielajā estrādē, bet Brauns savā teātra mūzikā ir bijis īsts tūkstošveidis, kacinot un dumpojoties, stilizējot un rotaļājoties. Tāpēc jaunās skaņās vērienīgi izskanēs gan pazīstamas dziesmas, gan piemirsti skaņdarbi no izrādēm “Sirano de Beržeraks”, “Alberts”, “Blūzi” un “Mauglis”.
Šis koncerts, kura režisore ir Dita Lūriņa, teātrī būs skatāms no 24. septembra. Koncertā piedalās Elza Rūta Jordāne, Jana Ļisova, Laura Siliņa, Matīss Budovskis, Raimonds Celms, Egons Dombrovskis, Matīss Kučinskis, Mārcis Maņjakovs, Jēkabs Pikšēns, Kurts Kārlis Mitenbergs, Guna Pūcīte-Skujāne, Emīlija Kate Tomsone, Zane Gudrā, Atis Ieviņš vai Miks Galvanovskis.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Kāpu pa stāvām klintīm dažādās pasaules vietās. Tas vienmēr ir bijis izaicinājums, kas pārbauda gan spēku, gan drosmi.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Meitiņu nākšana pasaulē.Tas ir brīdis, kas paliek sirdī uz mūžu un vienmēr atgādina par dzīves patieso vērtību.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Dažādas emocijas. Tās palīdz man katrā dziesmā ielikt patiesu sajūtu un nodot to klausītājiem ar visu sirdi.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Pastaigasmežā.Tās palīdz man atslēgties no ikdienas un saglabāt gan mieru, gan fizisko labsajūtu.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Neteikšu. Tas lai paliek manas privātās dzīves noslēpums, ko ne vienmēr vajag izpaust publiski.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
“Pastāvēs, kas pārvērtīsies.” Tā reiz teicis Rainis. Laiki mainās, viss attīstās, bet pamatvērtības paliek.
Filma, ko ieteiktu citiem?
”Zvaigžņu kari” – tā ir klasika, kas aizrauj ar savu pasauli, stāstu un emocijām un paliek atmiņā vēl ilgi pēc noskatīšanās.
Kādu mūziku klausāties?
Metālu. Tajā ir intensitāte un enerģija, kas mani vienkārši aizrauj.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Kaudze ar ģitārām, kuras nespēlēju. Tās krājas kā trofejas un atgādina par brīžiem, kad emocijas uzvar loģiku.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Šeit un tagad. Tas ir brīdis, kurā jūtos vispatiesāk un visvairāk novērtēju dzīvi.