Cieņa pret māju un tās vēsturi renovācijas procesā
Elīza Anna un Gatis vienmēr novērtē lietas ar stāstu, tāpēc arī nolēmuši meklēt māju ar vēsturi un pievienoto vērtību, ko renovācijas procesā vēlas un nebaidās arī izcelt.
"Apvienojot jau esošo un jauno, telpa iegūst raksturu. Darbojoties un veidojot dzīvi savā A-frame, paturam prātā, ka māja šeit bijusi jau vairāk nekā 60 gadus, tāpēc uzskatām, ka tā ir privilēģija daļu no mājas mūža nodzīvot kopā, mācīties no tās un iepriekšējo īpašnieku atstātajām pēdām, vienlaikus pievienojot daļu no sevis," stāsta mājas īpašnieki Elīza Anna un Gatis.
Neskatoties uz to, ka māja netika apdzīvota vismaz 10 gadus, tā ir ļoti labi saglabājusies. Pamata stāvs ir celts no dolomīta, taču otrais stāvs un bēniņi no koka. Tās 140 kvadrātmetru jumts ir klāts ar māla dakstiņiem, bet neatņemama mājas noskaņas radītāja ir blakus esošā Ogres upe.
Abi atzīst, ka bieži aizdomājas par to, ko iepriekšējie mājas iemītnieki teiktu dažādu tās atjaunošanas jautājumu sakarā.
"Darbojoties mājā, var just, ka īpašnieki bija cienījami cilvēki, kas respektējuši gan sevi, gan vidi sev apkārt, un tādā zīmē arī mēs turpinām rosīties. Nevēlamies māju no pagājušā gadsimta pārtaisīt par to, kas tā nav. Būs šur, tur šķības sienas, kaut kur, kaut kas čīkstēs, taču, pēc mūsu domām, tas ir defekts par efektu," par cieņu pret mājas iepriekšējiem saimniekiem un vēsturei dalās jaunie mājas īpašnieki.
Piesaistīt speciālistu vai darīt visu pašu spēkiem?
Mājas atjaunošanas darbus var mēģināt veikt saviem spēkiem vai noalgot profesionāli. Dažkārt šķiet, ka, visu darot pašiem, varam ietaupīt, taču nereti, rīkojoties uz savu galvu, var pieļaut dažādas kļūdas, kas var izmaksāt krietni dārgāk, nekā speciālista algošana. A-frame mājās lielu daļu no atjaunošanas darbiem jaunieši veikuši paši, pirms tam rūpīgi izpētot gan internetā atrodamo informāciju, gan konsultējoties ar meistariem. Taču abi uzsver, ka nozīmīgos jautājumos svarīgi piesaistīti pieredzējušus speciālistus.
"Tādos jautājumos kā jumta seguma maiņa, kā arī elektrība un santehnika meklējām meistarus no paziņu loka un vadījāmies pēc ieteikumiem. Izņēmums bija attiecībā uz siltumapgādes risinājumu, kur paļāvāmies uz sludinājumu, un īsi pēc darbu izdarīšanas lēmumu nožēlojām, jo darbi tika veikti nekvalitatīvi. Tāpēc citiem iesakām vienmēr konsultēties ar uzticamiem meistariem vai kompānijām," pieredzē dalās Elīza Anna un Gatis.
No vasarnīcas līdz komfortablai mājai ziemā
Mājas atjaunošana sākta tikai 2020. gadā, taču, ņemot vērā, ka abi mājas saimnieki dzīvo gan Latvijā, gan Džersijas salās, braukājot šurpu-turpu, paveikts ir daudz. Šajā ziemā māja ir ērti apdzīvojama arī ziemā. Mājai tagad pieejams ūdens dziļurbums, izveidota vannasistaba, bio kanalizācija, kā arī granulu kamīns siltumam. Šobrīd plānā jumta seguma uzlabojumi, kā arī bēniņu remonts, ar mērķi to pārvērst guļamistabā.
Ar bio kanalizācijas izveidi, kā arī savu ūdens pieslēgumu dzīvošana A-frame mājā esot diezgan neatkarīga. Domājot par papildus “zaļajiem risinājumiem” mājas atjaunošanā, Elīza Anna un Gatis plāno investēt solārajos paneļos uz nama jumta, lai tā varētu pati ģenerēt elektrību. Tāpat viņiem ir plāns ik pa laikam savu A-frame izīrēt, kas varētu notikt jau sākot ar šo vasaru.
"Kā jebkuri lauku mājas īpašnieki, uzskatām, ka šeit vienmēr būs, ko darīt. Abi parasti nostādām augstākus mērķus, nekā varam paspēt, kā rezultātā vienmēr arī izdarām vairāk, taču remonta ziņā, lai gandarījums būtu lielāks, vajadzētu atvēlēt katram darbam atbilstošu laiku, kā arī ierēķināt, ka būs arī kādi neplānoti darbi."
"Lietām jāpieiet ar loģisko domāšanu un jāieklausās sevī. Galu galā remontējam priekš sevis, un vissvarīgākais, ka pašiem patīk," stāsta A-frame mājas īpašnieki Elīza Anna un Gatis.
Kam pievērst uzmanību, renovējot māju ar vēsturi?
Kā norāda Swedbank būveksperts Gatis Pūcītis, šobrīd daudzu ģimeņu iespējamais nākotnes mājoklis ir pirms desmit un vairāk gadiem celtās ēkas, jo tās visbiežāk nonāk pārdošanā. Šo māju pircējiem vai arī pašiem īpašniekiem, domājot par ēkas atjaunošanu, būtu ieteicams primāri apsvērt logu nomaiņu, fasādes un jumta/pārseguma siltināšanu un siltummezgla pārbūvi, kas sniedz jūtamāko ietaupījumu ēkas uzturēšanā.
"Tieši siltināšanas darbi, kā arī logu un durvju nomaiņa būtu jāapsver, ja mājokļa renovācijai atvēlētais budžets ir ierobežots. Šie energoefektivitātes pasākumi visbiežāk nes lielāko ietaupījumi. Līdz ar to būs iespēja ātrāk atgūt ieguldīto naudu, nepārmaksājot par ēkas uzturēšanu," skaidro Gatis Pūcītis.
Kopumā, plānojot un domājot par kādu no energoefektivitātes pasākumiem, vienmēr ieteicams aprēķināt ekonomisko pusi – kad un vai vispār veicamais darbs atmaksāsies un sniegs plānoto ietaupījumu. Turklāt mūsdienu inženiertehniskie risinājumi ļauj saglabāt ēkas individualitāti ar funkcionalitāti. Tāpēc labāk ēku atjaunot pamazām, bet ilgtspējīgi, lai tā spēj kalpot vēl 60 un vairāk gadus.