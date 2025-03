Atteikšanās no malkas – utopija vai realitāte? Marta Poga

Latvijas mājsaimniecībās malka izsenis ir viens no iecienītākajiem apkures veidiem. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Ogres novadā malku kā kurināmo izmanto vairāk nekā 28 procenti iedzīvotāju, taču zaļās enerģijas aizstāvji aizvien biežāk pauž šaubas, vai biomasa – malka un šķelda – ir ilgtspējīgs resurss un vai nākotnē nebūtu jādomā par atteikšanos no šā kurināmā veida. Latvija kopā ar vairākām citām Eiropas Savienības dalībvalstīm panāca to, ka biomasu varam turpināt izmantot siltumenerģijas un/vai elektroenerģijas ražošanā vēl līdz 2030. gadam. Taču laiks rit ātri.